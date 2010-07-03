Tele2 поддержит творческих молодых людей на фестивале "Sолома"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оператор мобильной связи "Москва – Tele2" поддержит талантливых молодых людей на летнем фестивале "Sолома", который пройдет 10 августа в саду "Эрмитаж".

Tele2 запускает фотоконкурс, который начнется в социальных сетях, а завершится в тематической зоне оператора на выставке-галерее "Сушка" – пространстве, где любой желающий может разместить свои работы на веревках с помощью прищепок.

Тема конкурса – "Технологии в мегаполисе". Участникам предстоит через призму фотографии показать, как современные технологии влияют на жизнь людей в столице. Для участия нужно выложить в Instagram снимок с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и хештегом #Tele2Soloma. Один победитель будет определен по итогам конкурса в социальных сетях, а еще двух выберут гости фестиваля путем голосования в зоне "Сушки". Авторы лучших фоторабот получат ценные призы и будут награждены на сцене фестиваля.

Принять участие в конкурсе может любой желающий независимо от уровня профессионализма и используемой техники. Достаточно принести с собой распечатанную фотоработу и выставить ее на всеобщее обозрение. Для тех, кто заранее этого не сделал, Tele2 организует специальную зону, где можно будет распечатать свой снимок из Instagram или выгрузить его с мобильного устройства.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

"Молодые люди – это драйверы развития технологий и инноваций. Они вносят свежий взгляд на окружающий нас мир, особенно когда ими движет творческое начало, – говорит генеральный директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин. – Tele2, осознавая свою социальную функцию, стремится поддержать талантливых людей. Поэтому в фокусе нашего внимания проекты, такие как "Sолома", где молодые люди имеют возможность самореализоваться в самом начале своего профессионального пути и, что не менее важно, стать услышанными. И мы готовы предоставить таким ребятам творческое пространство, в котором лучшие из лучших покажут свое мастерство".

Tele2 уже не первый раз поддерживает молодежные проекты по развитию творческих и профессиональных инициатив. Уже третий год подряд компания принимает участие в медийном проекте "TVоя Москва", где помогает начинающим молодым специалистам реализовать себя и построить карьеру в медиа. Также оператор в третий раз предоставляет талантливым участникам "Sоломы" творческую площадку, на которой можно поделиться своими находками с широкой публикой и познакомиться с единомышленниками.