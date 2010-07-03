Эксперт оценил возможность распознавания пользователей по лицу и голосу с помощью eSIM

11:41
11:41
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 возможность операторам распознавать абонентов по лицу и голосу с помощью виртуальных SIM-карт (eSIM). По его мнению, такая технология вполне соответствует духу времени.
"Прогресс не остановить. Постоянно внедряются новые разработки, что в интернете, что в сотовой связи, и идет такая вот технологическая гонка, кто больше удобств предоставит", – говорит специалист.
Власов рассказал, что сейчас все идет к тому, чтобы в систему биометрической идентификации пользователя внедрять максимальное количество приложений. И мобильный телефон предоставляет для этого максимальное удобство, потому что можно сделать трехфакторную идентификацию по голосу, отпечатку пальца и образу владельца.
На вопрос о том, будут ли такие виртуальные SIM-карты безопасны в использовании, эксперт ответил, что вопросами защиты сейчас озабочены во всем мире, особенно когда речь идет о новых технологиях. Но в данном случае пользователям не стоит беспокоиться из-за возможности взлома своих персональных данных.
Ранее стало известно, что "Ростелеком" приступил к разработке системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM).
Для регистрации абоненту нужно будет сфотографироваться и произнести несколько слов в микрофон. При этом приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не нужно.
Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) Алексей Чернецов рассказал, что решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе, которую сначала создали для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков.
Предполагается, что такая система ускорит внедрение виртуальных SIM-карт. При этом Минкомсвязи отмечает необходимость корректировки нормативной базы, которая касается eSIM.
eSIM является встроенным модулем в мобильное устройство. Он позволяет менять тариф, а также сотовую компанию без приобретения и замены физической SIM-карты. По словам экспертов, с внедрением 5G eSIM станет необходимостью – без нее нельзя будет подключить различные датчики, автоматизированные системы управления, оборудование на производстве.
Ранее сообщалось, что инженеры лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ занимаются разработкой прототипа модема для сетей 6G. По словам разработчиков, сети нового поколения будут использовать сотовые вышки 5G. Вместе с тем пятое поколение предполагает переход к более высоким частотам (20, 60 и 90 ГГц).
В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: