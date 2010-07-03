Эксперт оценил возможность распознавания пользователей по лицу и голосу с помощью eSIM

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 возможность операторам распознавать абонентов по лицу и голосу с помощью виртуальных SIM-карт (eSIM). По его мнению, такая технология вполне соответствует духу времени.

"Прогресс не остановить. Постоянно внедряются новые разработки, что в интернете, что в сотовой связи, и идет такая вот технологическая гонка, кто больше удобств предоставит", – говорит специалист.

Власов рассказал, что сейчас все идет к тому, чтобы в систему биометрической идентификации пользователя внедрять максимальное количество приложений. И мобильный телефон предоставляет для этого максимальное удобство, потому что можно сделать трехфакторную идентификацию по голосу, отпечатку пальца и образу владельца.

На вопрос о том, будут ли такие виртуальные SIM-карты безопасны в использовании, эксперт ответил, что вопросами защиты сейчас озабочены во всем мире, особенно когда речь идет о новых технологиях. Но в данном случае пользователям не стоит беспокоиться из-за возможности взлома своих персональных данных.



Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Тут нужно волноваться по двум моментам: удобно вам это или нет – это первое, и второе – будет ли вам это обходиться дороже или дешевле, чем обычная стандартная сотовая связь. Вот два вопроса, на которые себе должен ответить любой пользователь.

Ранее стало известно, что "Ростелеком" приступил к разработке системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM).

Для регистрации абоненту нужно будет сфотографироваться и произнести несколько слов в микрофон. При этом приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не нужно.

Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) Алексей Чернецов рассказал, что решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе, которую сначала создали для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков.

Предполагается, что такая система ускорит внедрение виртуальных SIM-карт. При этом Минкомсвязи отмечает необходимость корректировки нормативной базы, которая касается eSIM.

eSIM является встроенным модулем в мобильное устройство. Он позволяет менять тариф, а также сотовую компанию без приобретения и замены физической SIM-карты. По словам экспертов, с внедрением 5G eSIM станет необходимостью – без нее нельзя будет подключить различные датчики, автоматизированные системы управления, оборудование на производстве.

Ранее сообщалось, что инженеры лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ занимаются разработкой прототипа модема для сетей 6G. По словам разработчиков, сети нового поколения будут использовать сотовые вышки 5G. Вместе с тем пятое поколение предполагает переход к более высоким частотам (20, 60 и 90 ГГц).

В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.



