Российские инженеры разработают модемы для сетей 6G

09:20
09:20
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Фото: depositphotos/d.travnikov
Инженеры лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ занимаются разработкой прототипа модема для сетей 6G, сообщает газета "Известия".
Сами разработчики рассказали, что сети нового поколения будут использовать сотовые вышки 5G. Вместе с тем пятое поколение предполагает переход к более высоким частотам (20, 60 и 90 ГГц). Сейчас этот диапазон относительно свободен, но уже через некоторое время ситуация изменится, так что для 6G требуется иное решение.
Ученые планируют задействовать многочастотные сигналы, отличающиеся эффективностью в условиях множественных помех. Реализовать это можно с помощью изменения формы сигналов – их характеристики можно будет варьировать.
Эксперты отмечают, что 6G создаст почву для массового внедрения "умных" вещей в производстве и в быту, гарантируя их скоординированное взаимодействие.
В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.
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