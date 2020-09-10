Apple представила новые iPhone

21:35 (обновлено 10.09.2019 22:03)
21:35
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Фото: apple.com
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Новый iPhone11 получил еще одну камеру с разрешением 12 мегапикселей. У камеры появился Night Mode, который улучшает качество снимков, сделанных в темном помещении или ночью. Также имеется двукратный оптический зум, одна из камер будет широкоугольной.
Фото: apple.com
Камера новой модели теперь может снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. У фронтальной камеры появилась возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.
Кроме того, iPhone 11 получил дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма. Работать смартфон сможет на час дольше по сравнению с iPhone XR.
Фото: apple.com
Что касается цвета новой модели, то iPhone 11 будет доступен в шести вариациях. Стоимость смартфона составит 699 долларов.
iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой – телеобъективом. Новая модель будет доступна в четырех цветах и двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Фото: apple.com
Разница в моделях iPhone 11 Pro заключается в диагонали экрана: 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.
Также модель имеет новый дисплей Super Retina XDR. Три новых смартфона оснастили процессором A13. В компании заверили, что такой процессор является самым быстрым в истории смартфонов и способен осуществлять более триллиона операций в секунду.
iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.
Стоимость моделей будет начинаться от 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Предзаказ возможен с 20 сентября.
Фото: apple.com
Ранее компания представила новый iPad с Retina-дисплеем диагональю 10,2 дюйма и процессором A10. В устройстве установлены датчики, распознающие отпечатки пальцев.
Для нового устройства будет доступна небольшая съемная клавиатура. К планшету также прилагается стилус Apple Pencil.
Фото: apple.com
В компании рассказали, что гаджет будет работать вдвое быстрее, чем предшественник. Также новая модель также будет поддерживать SD-карты памяти. Отмечается, что корпус планшета состоит из переработанного алюминия.
Кроме того, с 20 сентября в продажу выйдет новая модель смарт-часов Apple Watch Series 5. Смарт-часы будут выпускаться в титановом и керамическом корпусе, а их особенность заключается в постоянной подсветке экрана. Зарядки батареи при таком режиме работы хватит на 18 часов.
Фото: apple.com
Новые часы смогут превратиться в компас: на экран выводятся данные о широте и долготе точки, в которой находится пользователь, а также данные о направлении движения. А еще на экран можно вывести изображения созвездий.
В Apple Watch также появилась "тревожная кнопка", позволяющая связаться со службами спасения в 150 странах.
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