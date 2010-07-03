Apple предлагает миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone

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Корпорация Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до 1 миллиона долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone. Об этом пишет информагентство Reuters.

Компания сделала соответствующее заявление на конференции Black Hat Security Conference, которая проходила в Лас-Вегасе 7-8 августа.

"Приз в размере 1 миллиона долларов будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона", – отмечает сказано в сообщении.

Предложение актуально для всех специалистов. Уязвимости будут искать также в программном обеспечении Mac и других системах.

Компания отметила, что готова выплачивать гонорары за эту работу.

Ранее компания Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в iPhone и резервных облачных копиях. Наибольший гонорар от Apple за такую работу составил 200 тысяч долларов.

