Apple представила новый iPad. Трансляцию ведут на сайте компании.

Новая модель получила Retina-дисплей диагональю 10,2 дюйма и процессор A10. В устройстве установлены датчики, распознающие отпечатки пальцев. Для нового устройства будет доступна небольшая съемная клавиатура. К планшету также прилагается стилус Apple Pencil.

В компании рассказали, что гаджет будет работать вдвое быстрее, чем предшественник. Также новая модель также будет поддерживать SD-карты памяти. Отмечается, что корпус планшета состоит из переработанного алюминия.

Новый iPad уже доступен для заказа. Доставка будет осуществляться в конце сентября. А новый сервис Apple TV+ будет доступен для покупки с 1 ноября.

Американская корпорация Apple также представила сервис Arcade. В него входит более 100 новых и эксклюзивных игр. Apple Arcade будет доступен на всех устройствах с iOS 13.

Презентация новых устройств проходит в театре Стива Джобса. Компания также презентует новые модели iPhone. Новые устройства будут отличаться от предыдущих версий наличием дополнительной камеры на задней панели. Модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры.

Ранее стало известно, что iPhone 11 поступит в продажу 20 сентября, а для предзаказа новый iPhone 11 будет доступен уже с 13 сентября.

Сентябрьский релиз касается США и стран первой волны. Он приурочен к торжественному открытию обновленного флагманского магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке. Попадет ли в первую волну Россия, пока неизвестно. В прошлом году этого не случилось: iPhone XS и XS Max появились в РФ позже, чем в США.

