Названа дата выхода iPhone 11

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iPhone 11 поступит в продажу 20 сентября, сообщает портал AppleInsider.

По его информации, презентация запланирована на вторник, а для предзаказа новый iPhone 11 будет доступен уже с 13 сентября. Таким образом, официальный релиз модели состоится через десять дней после анонса.

Сентябрьский релиз касается США и стран первой волны. Как отмечает AppleInsider, он приурочен к торжественному открытию обновленного флагманского магазина Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке. Попадет ли в первую волну Россия, пока неизвестно. В прошлом году этого не случилось: iPhone XS и XS Max появились в РФ позже, чем в США.

Ранее СМИ сообщали, что презентация новых продуктов Apple пройдет 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния). По предварительным данным, компания презентует три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch, а также новые модели аксессуаров, включая наушники AirPods и "умную" колонку HomePod.

Кроме того, стало известно, что Apple планирует выпустить бюджетный iPhone линейки SE к весне 2020 года. Название и цена нового гаджета пока не определены. Его технические характеристики также не разглашаются.