Эксперт раскрыл секрет успеха китайских смартфонов

17:43
17:43
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/leungchopan
Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с ИА "НСН" заявил, что китайские производители смартфонов захватили российский рынок – по словам эксперта, аппараты из КНР совмещают два самых важных аспекта: невысокую цену и высокое качество.
"Качество обеспечено, потому что на рынке смартфонов с плохим качеством вообще делать нечего, ведь производителей немало. Второе – китайцы не жалеют новаций, они все, что можно, ставят в строку: фишки, примочки, интересности", – отметил Букштейн.
Он добавил, что китайские смартфоны покрывают все ценовые сегменты рынка, так что покупательская аудитория оказывается охвачена "сверху до низу".
Также Букштейн рассказал, что некоторые бренды из других стран просто не выдержат конкуренции с Китаем. В пример журналист привел LG.
"Перебить серьезных китайских производителей невозможно. Китайские смартфоны не только по России, но и по миру хорошо продаются", – подчеркнул эксперт.
Прежде "Коммерсант" сообщил, что руководство LG приняло решение уйти из сегмента смартфонов российского рынка. По словам аналитиков, поставки бренда в Россию падали с 2017 года, в настоящее время ретейлеры распродают остатки.
Ранее стало известно, что 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино компания Apple представит свои новые продукты. По данным СМИ, речь идет о трех новых iPhone (линейка Pro iPhones), а также обновленных iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Также корпорация представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и "умную" колонку HomePod.
Характеристики новых устройств Apple уже известны. В частности, будет улучшена водонепроницаемость устройств и работа Face ID.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: