Эксперт раскрыл секрет успеха китайских смартфонов

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Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с ИА "НСН" заявил, что китайские производители смартфонов захватили российский рынок – по словам эксперта, аппараты из КНР совмещают два самых важных аспекта: невысокую цену и высокое качество.

"Качество обеспечено, потому что на рынке смартфонов с плохим качеством вообще делать нечего, ведь производителей немало. Второе – китайцы не жалеют новаций, они все, что можно, ставят в строку: фишки, примочки, интересности", – отметил Букштейн.

Он добавил, что китайские смартфоны покрывают все ценовые сегменты рынка, так что покупательская аудитория оказывается охвачена "сверху до низу".

Также Букштейн рассказал, что некоторые бренды из других стран просто не выдержат конкуренции с Китаем. В пример журналист привел LG.

"Перебить серьезных китайских производителей невозможно. Китайские смартфоны не только по России, но и по миру хорошо продаются", – подчеркнул эксперт.

Прежде "Коммерсант" сообщил, что руководство LG приняло решение уйти из сегмента смартфонов российского рынка. По словам аналитиков, поставки бренда в Россию падали с 2017 года, в настоящее время ретейлеры распродают остатки.

Ранее стало известно, что 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино компания Apple представит свои новые продукты. По данным СМИ, речь идет о трех новых iPhone (линейка Pro iPhones), а также обновленных iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Также корпорация представит новые модели аксессуаров, в том числе наушники AirPods и "умную" колонку HomePod.

Характеристики новых устройств Apple уже известны. В частности, будет улучшена водонепроницаемость устройств и работа Face ID.