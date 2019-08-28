Back to school: лучшие устройства для учебы и не только

"Back to school" или "скоро в школу": под такими слоганами производители часто предлагают бюджетные продукты и наделяют их некими свойствами, якобы полезными именно школьникам и студентам. Мы же предлагаем взглянуть на девайсы, которые не только понадобятся в предстоящем учебном году, но и пригодятся на все случаи жизни.



Условно мы разделили устройства и гаджеты на две группы. Для младших школьников и для старшеклассников/студентов. Начнем с младших.

Умные детские часы

Фото: Elari

Устройство, на наш взгляд, довольно неоднозначное. С одной стороны, оно идеально подходит для младших школьников и дошкольников, так как позволяет родителям видеть на экране смартфона или компьютера место, где ребенок находится в данный момент (и дает возможность быстрой связи без набора номера). Многие часы оснащены специальной кнопкой, которая посылает сигнал тревоги и передает геолокацию устройства. Модификаций и опций у таких часов много. Особенность этого рынка в том, что он почти целиком захвачен китайскими производителями и российскими компаниями, заказывающими у них часы. Бренды категории A такие устройства не производят.

На что стоит обращать внимание при покупке умных детских часов? Разумеется, такие часы должны обладать GSM-модемом. Если его не будет, то устройство просто не сможет передать данные о своем местоположении. Из тех опций, на которые стоит обращать внимание, – время автономной работы, влагостойкость, тревожная кнопка, микрофон и динамик (для общения ребенка с родителями), камера, качество приложения для работы с часами, шагомер, Wi-Fi- и bluetooth-модули.

На российском рынке официально продаются такие часы, как Elari, "Кнопка Жизни", Hiper, Jet, Lexand и прочие. Стоимость такого девайса – от двух до четырех тысяч рублей.

Теперь о том, почему не стоит дарить такой подарок подросткам. Во-первых, функцию трекера и коммуникационного устройства может выполнить уже имеющийся у каждого тинейджера смартфон. Во-вторых, многие подростки воспримут такие часы как устройство слежки за ними (практически как маяк, который в полиции крепят лицам, находящимся под домашним арестом).

Смартфон для школьника

Главный гаджет и одновременно главная игрушка XXI века. Очевидно, что смартфон стал самым универсальным девайсом нашего времени. Отчасти это развлекательное устройство – возможность поиграть в мобильные игры, просмотреть видеоконтент, социальные сети и мессенджеры, а также создать свой уникальный контент.

С другой стороны, смартфон – это мобильный интернет, навигация, доступ к огромному пласту полезной и обучающей информации, общение с одноклассниками, учителями, родителями. Это школьные и семейные чаты. Это возможность родителям знать, где находится ребенок, и возможность связаться с ним в любой момент. И это лишь небольшая часть того, на что способны современные смартфоны.

Есть ли специальные смартфоны для детей? Нет, таких смартфонов нет, за исключением некоторых спекуляций на этой теме брендов категории Б.

Какой смартфон купить ребенку? Предположим, что покупка нового iPhone не очень педагогична (но это неточно). Если же рассматривать более бюджетные и, на наш взгляд, более взвешенные варианты, то подойти к покупке можно тремя разными способами.

Берем дешевый китайский смартфон бренда категории Б на AliExpress. Чем хорош такой вариант? Тем, что он самый дешевый. Чем плох? Всем остальным. Это, как правило, неважное качество в сочетании с отсутствием гарантии и сервиса, а если "повезет", то и китайская, а не глобальная прошивка. Такой аппарат может обойтись в две-три тысячи рублей. Российские бренды. Недорогие китайские смартфоны с русской локализацией и наличием техподдержки, сервиса и гарантии, три-четыре тысячи. Недорогие модели известных брендов. Стабильное качество, гарантия, техподдержка. Русская локализация и обычно хорошо продуманный графический интерфейс. Минус только один – чуть более высокая цена. Хотя разница в стоимости между такими аппаратами и самыми бюджетными смартфонами на "Али" не столь драматична.

Что нам нужно от такого смартфона?

Надежность, длительное время автономной работы, качественный, быстрый интерфейс, более или менее приличная камера, возможность играть в казуальные игры.

На какие модели можно обратить внимание, исходя из этих требований?

Фото: Xiaomi

Xiaomi Redmi 7A. Вообще все смартфоны серии Redmi A – это, можно сказать, "короли бюджетников". Матовый пластик, поддержка управления жестами, безрамочный, насколько это возможно, 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 12-мегапиксельная камера, пыле- и влагозащита, новый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, аккумулятор 4000 мАч. Есть у Redmi 7A поддержка 10-ваттной быстрой зарядки. Биометрическая разблокировка по лицу. Ориентировочная цена – восемь тысяч рублей.

Фото: Nokia

Еще один смартфон, представляющий, на наш взгляд, интерес, – это Nokia 3.2. Тоже новый аппарат, тоже с аккумулятором 4000 мАч. У него чуть больший, 6.26-дюймовый дисплей с разрешением HD+, чуть менее мощный процессор, чем у Redmi 7A – Qualcomm Snapdragon 429, 13-мегапиксельная камера, биометрическая разблокировка по лицу. В качестве графической оболочки выступает "голый" Android 9 Pie, что подразумевает быстрые и постоянные обновления безопасности и довольно "шуструю" работу смартфона. Цена около восьми тысяч.

Фото: Honor

И последняя бюджетная модель в нашем списке – Honor 8A. Дисплей 6,09 дюйма, разрешение HD+. Новый процессор MediaTek MT6765. Аппарат работает под управлением Google Android версии 9.0, c фирменной оболочкой EMUI 9.0.1. Неплохая камера 13 Мп с диафрагмой f/1.8, аккумулятор 3020 мАч. Цена – девять тысяч.

Если говорить об особенностях этих устройств, то, безусловно, они все подходят в качестве первого смартфона для ребенка. Xiaomi Redmi 7A и Nokia 3.2 обладают чуть большим временем автономной работы, а Honor 8A оснащен очень неплохой для своего класса камерой.

Планшеты и электронные книги

Еще два типа устройств, которые могут пригодиться вашим детям, – планшеты и электронные книги. Несмотря на то, что большие смартфоны частично заняли нишу планшетов, те еще пользуются определенной популярностью. Если сравнивать планшеты и электронные книги, то планшет – более универсальное устройство, на котором доступен весь набор мобильных приложений. А вот электронная книга – это очень удобное и комфортное для чтения устройство (больше ни для чего использовать нельзя), так как в нем используется эргономичный e-ink экран, от которого меньше устают глаза. За сумму от пяти до десяти тысяч рублей можно подобрать ребенку электронную книгу премиального уровня или бюджетный планшет.

Фото: PocketBook

Важный момент: электронные книги и планшеты – это все же нишевые девайсы, и если вы решили купить их ребенку, то подумайте, будет ли он им пользоваться, или он будет пылиться на полке.

Среди бюджетных электронных книг можно отметить PocketBook, ONYX, Amazon Kindl, Digma.

Бюджетные планшеты: Samsung, Huawei, Lenovo, Digma и BQ.

Городской рюкзак

Еще одна жизненно необходимая вещь, без которой невозможно представить себе учебный год, – это городской рюкзак. Да, можно купить noname-рюкзак на любом рынке (кстати, это не всегда будет плохим выбором, среди них тоже встречаются добротные изделия). Но мы все же хотели рассмотреть выразительные технологичные вещи, обладающие некоторой индивидуальностью и отличающиеся от стандартной безликой сумки для переноса учебников.

Рюкзак с LED-дисплеем





Фото: Pixel One

Pixel One – рюкзак со встроенным LED-дисплеем, на который через приложение можно установить изображение, анимацию, текст. Общая вместительность рюкзака – 20 литров. Внутри есть специальное отделение для ноутбука, а также четыре дополнительных кармана для мелких вещей и документов. Экран рюкзака – 25×25 сантиметров и отображает 16,5 миллиона цветов. Сам рюкзак выполнен из влагозащищенного материала. Минус у этого инновационного рюкзака только один – цена (7,5 тысячи рублей).

XD Design Bobby



Фото: XD Design

XD Design – это бренд голландской компании Xindao, который специализируется на производстве городских антикражных рюкзаков. Особенность XD Design Bobby – это конструкция и дизайн, за который бренд был удостоен престижных наград Reddot design award, iF Award и Good Design. Помимо оригинального внешнего вида, конструкция такого рюкзака не позволяет злоумышленнику забраться в него, даже когда он находится у владельца за спиной. Помимо скрытой молнии, фишкой всех рюкзаков XD Design Bobby является USB-порт, от которого смартфон можно зарядить прямо на ходу. Само зарядное устройство при этом располагается внутри рюкзака (в который, к слову, умещается 15-дюймовый ноутбук). Цена – около пяти тысяч.

Компания Xiaomi, известная тем, что выстроила целую экосистему из своих потребительских устройств, производит целую линейку городских рюкзаков.

Фото: Xiaomi

Xiaomi Mi Mimi Backpack – небольшой 10-литровый рюкзак. В него влезает 13-дюймовый ноутбук и достаточное количество книг. Рюкзак имеет четыре уровня влагозащиты, весит всего 165 граммов, производится в широкой цветовой гамме и продается по очень демократичной цене – от 500 до 900 рублей.

Фото: Xiaomi

Xiaomi Mi Business Backpack – строгий деловой рюкзак с отделением для 15-дюймового ноутбука. Материал: влагостойкий нейлон со спинкой из смесовой ткани, обеспечивающей вентиляцию. Отметим очень удобную внутреннюю компоновку. Рюкзак отлично держит форму, даже когда не заполнен. Цена 1,5-2 тысячи рублей.

Ноутбуки

Еще одно необходимое для учебы устройство – это ноутбук. Безусловно, список достойных моделей начального уровня намного шире рассматриваемых, но нельзя объять необъятное. Мы остановились на нескольких бюджетных, но современных линейках.

Фото: Acer

Серия Acer Aspire 5. Компания Acer освежила свою универсальную пятую серию и сделала Acer Aspire 5 внешне более привлекательным. Обратная сторона дисплея выполнена из цветного алюминия, рамка вокруг экрана стала заметно тоньше. Ноутбук выглядит современнее и стал компактнее. Aspire 5 оснащена подсветкой клавиатуры. Устройство хорошо оптимизировано в плане энергоэффективности и может работать до 11 часов. Ноутбуки укомплектованы процессорами Intel Core 8-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce MX2501. Такое сочетание гарантирует высокую скорость загрузки приложений, качественную графику и эффективную работу в режиме многозадачности. Часть ноутбуков оснащена датчиком отпечатков пальцев с функцией Windows Hello.

Cерия Asus VivoBook 14. Несмотря на то, что ноутбуки серии Asus VivoBook относят к бюджетному сегменту, они могут использоваться не только при учебе. Это универсальные модели. Они успешно решают повседневные задачи, связанные с учебой, работой или мультимедиа.

Фото: Asus

Asus VivoBook 14 – качественное универсальное устройство с приличными для своей ценовой категории характеристиками. Ноутбук легкий, компактный и выполнен в разных цветовых вариациях: строгий серый, темно-синий и ярко-красный. Аккумулятора хватает на полноценный рабочий день, вес – 1,3 килограмма, компактный, полностью металлический корпус. Максимальная аппаратная комплектация ноутбука VivoBook 14 включает процессор Intel Core i7 8-го поколения, 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 1 Гб.

Отметим еще раз, что и у Lenovo, и у HP, и у Dell есть прекрасные ноутбуки и свои бюджетные линейки, но все же предложения "тайваньцев" Acer и Asus одни из самых демократичных на рынке.

И в заключение не самый необходимый девайс, но помогающий перенести все тяготы учебного года. Портативная беспроводная колонка.

Фото: Sony

Отличный мотивационный подарок, который, помимо всего, весьма популярен. Позволяет слушать музыку и даже объединять по bluetooth несколько колонок в один музыкальный центр и озвучивать целую вечеринку. Беспроводные колонки стали высокотехнологичной заменой старым, добрым "бумбоксам". Надо сказать, что компании научились упаковывать довольно мощные динамики в компактные корпуса. Если говорить о моделях, представляющих интерес, то отметим Sony SRS-XB10 – модель с отличным басом (три тысячи рублей), JBL GO2 портативная колонка от, если так можно высказаться, лидера рынка беспроводных колонок за (1,5 тысячи рублей) и Xiaomi Mi Round 2 – самое бюджетное устройство (1,2 тысячи рублей) в очень приятном дизайне. При этом Sony SRS-XB10 и JBL GO2 имеют пыле- и влагозащиту и чуть большее автономное время работы, чем Xiaomi Mi Round 2.