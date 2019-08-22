Apple готовится представить обновленные iPhone и MacBook Pro

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Компания Apple намерена в ближайшее время показать три обновленные модели iPhone и MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что линейка iPhone получила название Pro, эти смартфоны заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. В новых камерах на задней панели установят третий сенсор для широкоформатных фото и видео. Также Apple улучшит водонепроницаемость устройств, усовершенствует работу Face ID и обновит OLED-дисплеи.

MacBook Pro с 16-дюймовым экраном станет самым большим ноутбуком фирмы после того, как в 2012 году Apple остановила производство MacBook этой серии с 17-дюймовыми экранами.

Кроме того, запланирован выпуск новых iPad Pro и обновленного iPad для школы. По информации агентства, анонсы состоятся уже в сентябре.

Ранее стало известно, что Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro. Это единственные крупные устройства, которые компания до недавнего времени производила в США. Заказы на производство получила Quanta Computer Inc. Она занимается сборкой на предприятии вблизи Шанхая. Ожидается, что его близкое расположение к другим азиатским поставщикам Apple позволит компании экономить средства на транспортных расходах.

Также сообщалось, что главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинет американскую компанию в течение года. Специалист будет работать над собственной дизайнерском фирмой LoveFrom, но продолжит тесно сотрудничать с Apple по ряду разработок.