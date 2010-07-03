ФАС возбудила дело против Apple

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании Apple из-за жалобы "Лаборатории Касперского", сообщает Агентство "Москва".

Разработчик антивирусных программ заявил о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). В результате очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. В то же самое время Apple ввел на рынок собственное приложение Screen Time ("Экранное время"), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

ФАС РФ изучила все материалы и сделала вывод, что действия Apple содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября 2019 года.

СМИ, в свою очередь, сообщают, что, помимо Kaspersky Lab, с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time столкнулись еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру.

Ранее сообщалось, что Apple не будет обновлять операционную систему устаревших iPhone. Как предупредили представители Apple, владельцы старых моделей iPhone не смогут установить новую iOS 13, которая выйдет осенью.

Обновление будет доступно только для моделей не старше SE и 6s, а также для iPad – от Air 2 и Mini 4. iPhone 5s и предыдущие модели не получат обновление, сообщили в компании. Смогут ли перейти на iOS 13 пользователи iPhone 6, пока не уточняется.

