Новые беспроводные наушники от Apple представили официально

В Лос-Анджелесе на одном из зданий появилась огромная наружная реклама новых беспроводных наушников Powerbeats Pro от Apple. Это произошло до официального анонса, сообщает 9to5mac.

Позже сообщение появилось на официальном сайте.

Как отмечается, главным достоинством наушников является длительное время работы без подзарядки. Уточняется, что каждый наушник может работать до девяти часов.

В описании сказано, что быстрая зарядка Fast Fuel позволит использовать устройство полтора часа после одного лишь пятиминутного подключения.

Ранее сообщалось, что Apple представила второе поколение AirPods с беспроводной зарядкой и функцией голосовой активации Siri.

За активацию Siri в наушниках отвечает новый чип H1. Благодаря ему беспроводное соединение с устройствами станет более стабильным, а скорость передачи данных заметно возрастет: вдвое при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза во время телефонных звонков. Кроме того, при использовании наушников во время компьютерных игр задержка сигнала сократилась на 30%.