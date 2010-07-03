Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

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Apple представила второе поколение AirPods с беспроводной зарядкой и функцией голосовой активации Siri. Об этом сообщает портал News.ru.

За активацию Siri в наушниках отвечает новый чип H1, пояснили эксперты. Благодаря ему беспроводное соединение с устройствами станет боле стабильным, а скорость передачи данных заметно возрастет: вдвое при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза во время телефонных звонков. Кроме того, при использовании наушников во время компьютерных игр задержка сигнала сократилась на 30%.

Как подчеркнули в Apple, AirPods позволяют слушать музыку без подзарядки в течение пяти часов. Этот показатель считают лучшим в индустрии. А говорить по телефону в новых беспроводных наушниках можно до трех часов. Так как футляр обеспечивает несколько циклов зарядки, наушники могут работать более 24 часов, отметили представители компании.

Ранее сообщалось, что компания Apple обновила свою линейку планшетов iPad mini и iPad Air. Оба планшета имеют поддержку стилусов Apple Pencil первого поколения. Гаджеты представлены в трех цветах: серебристый, золотой и "серый космос". Точной информации о старте продаж пока не поступало.

