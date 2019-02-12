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12 февраля, 16:40

Роскомнадзор нашел слабое место Apple

безопасность технологии

12 февраля, 16:40

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Фото: depositphotos/bernardbodo

Глава Роскомнадзора Александр Жаров не исключил, что по итогам плановой проверки к компании Apple возникнут "определенные замечания".

"В силу того, что компания объявила, что сама локализовала базы данных и определила представителя, который за эти вопросы отвечает, думаю, в рабочем порядке все замечания будут устранены", – цитирует ТАСС Жарова.

О проверке российского надзорного ведомства стало известно в конце января. Специалисты проверяют, как российское подразделение компании соблюдает закон о локализации данных пользователей.

Apple уведомила Роскомнадзор о начале обработки персональных данных на территории РФ. Компанию внесли в реестр операторов. Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты, нарушающие эти требования, попадают в специальный реестр Роскомнадзора, а при отказе устранить нарушение – блокируются.

Ранее сообщалось, что Госдума поручила двум своим комитетам обратиться в надзорные органы из-за обозначения Севастополя и Симферополя в гаджетах компании Apple украинской территорией.

безопасность технологии

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