Роскомнадзор проверит Apple в феврале

Фото: depositphotos/ifeelstock

В феврале Роскомнадзор проведет плановую проверку Apple. Об этом сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, сотрудники Роскомнадзора проверят, как российское подразделение компании соблюдает закон о локализации данных пользователей в России.

Ранее Apple уведомила Роскомнадзор о начале обработки персональных данных на территории РФ. Компанию внесли в реестр операторов.

28 января врио замглавы ведомства Юрий Контемиров также рассказал о проверках компаний Procter & Gamble (P&G) и Burger King на соблюдение закона о локализации данных пользователей. Результаты проверки будут готовы ко второй половине февраля, уточнил он.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты, нарушающие эти требования, попадают в специальный реестр Роскомнадзора, а при отказе устранить нарушение блокируются.