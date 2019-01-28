Роскомнадзор проверяет Procter & Gamble и Burger King

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Роскомнадзор проверяет компании Procter & Gamble (P&G) и Burger King на соблюдение ими закона о локализации персональных данных пользователей. Об этом сообщил врио замглавы ведомства Юрий Контемиров.

"Сейчас как раз идут проверки в отношении компаний Procter & Gamble и Burger King", − цитирует Контемирова РИА Новости. По его словам, результаты проверки будут готовы ко второй половине февраля.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты, нарушающие эти требования, по решению суда попадают в специальный реестр, а в случае отказа устранить нарушение блокируются. Действие закона распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Ранее Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Как пояснили в ведомстве, эти компании предоставили лишь формальные ответы на требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей. В Роскомнадзоре рассчитывают обсудить этот вопрос с Facebook и ждут предложений по возможным датам встречи.