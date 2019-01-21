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12:17

Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook

суды технологии

12:17

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Административные дела в отношении руководства Twitter и Facebook возбудил Роскомнадзор. Компании обвиняют в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что предоставленные ответы управляющих социальными сетями компаний на требования подтвердить локализацию баз персональных данных пользователей РФ были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем. "В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство", – добавили в пресс-службе.

В минувшую пятницу Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян. Тогда представители Роскомнадзора пообещали проанализировать полученную информацию и рассказать о дальнейших действиях 21 января.

Перед этим служба предупредила, что если не получит информацию по запросу, то возбудит административное дело и выпишет штраф 5000 рублей.

В сентябре минувшего года Twitter уведомил Роскомнадзор о планах локализовать данные пользователей из России на территории страны.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Документ обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты, нарушающие требования, на основе решения суда должны попасть в специальный реестр.

суды технологии

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