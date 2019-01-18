Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор получил ответы от социальных сетей Facebook и Twitter на свой запрос о локализации баз персональных данных пользователей, ведомство сообщит о дальнейших действиях в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

В середине декабря ведомство запросило от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных россиян на серверах, расположенных в России.

"17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник ", – сообщил Роскомнадзор.

Ранее служба предупредила, что в случае непредоставления информации по запросу может возбудить административное дело и выписать штраф 5000 рублей.

В сентябре Twitter сообщил Роскомнадзору, что до конца 2018 года локализует данные пользователей из России на территории страны.

1 сентября 2015 года вступил в силу закон о персональных данных. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты, которые нарушили закон, на основе решения суда должны быть внесены в специальный реестр. В случае отказа от устранения нарушений их могут заблокировать по усмотрению Роскомнадзора. Закон распространяется на российские и на зарубежные компании.