Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян

Роскомнадзор получил ответы от социальных сетей Facebook и Twitter на свой запрос о локализации баз персональных данных пользователей, ведомство сообщит о дальнейших действиях в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
В середине декабря ведомство запросило от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных россиян на серверах, расположенных в России.
"17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник ", – сообщил Роскомнадзор.
Ранее служба предупредила, что в случае непредоставления информации по запросу может возбудить административное дело и выписать штраф 5000 рублей.
В сентябре Twitter сообщил Роскомнадзору, что до конца 2018 года локализует данные пользователей из России на территории страны.
1 сентября 2015 года вступил в силу закон о персональных данных. Он обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты, которые нарушили закон, на основе решения суда должны быть внесены в специальный реестр. В случае отказа от устранения нарушений их могут заблокировать по усмотрению Роскомнадзора. Закон распространяется на российские и на зарубежные компании.
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