Facebook-офлайн: Роскомнадзор ждет встречи с соцсетью

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В Роскомнадзоре ожидают предложение от Facebook о возможных датах встречи по поводу локализации баз данных пользователей в РФ, сообщил врио замглавы ведомства Юрий Контемиров.

"Мы предлагали им встретиться, они отказались. Сейчас мы ждем от них предложения с датами, когда они смогут приехать", – цитирует Контемирова Агентство "Москва".

Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter после того, как компании предоставили формальные ответы на требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России.

Ответы не содержали конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем.

Ранее сообщалось, что сооснователь Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Все три сервиса будут работать как отдельные приложения, но иметь одну систему обмена сообщениями.