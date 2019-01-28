Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:24

Facebook-офлайн: Роскомнадзор ждет встречи с соцсетью

технологии безопасность

17:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

В Роскомнадзоре ожидают предложение от Facebook о возможных датах встречи по поводу локализации баз данных пользователей в РФ, сообщил врио замглавы ведомства Юрий Контемиров.

"Мы предлагали им встретиться, они отказались. Сейчас мы ждем от них предложения с датами, когда они смогут приехать", – цитирует Контемирова Агентство "Москва".

Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter после того, как компании предоставили формальные ответы на требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России.

Ответы не содержали конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем.

Ранее сообщалось, что сооснователь Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Все три сервиса будут работать как отдельные приложения, но иметь одну систему обмена сообщениями.

технологии безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика