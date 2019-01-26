Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

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Сооснователь компании Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. При этом все три сервиса будут работать как отдельные приложения, но иметь одну систему обмена сообщениями, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Чтобы объединить сервисы, сотрудники Facebook изменят конфигурацию Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram на базовом уровне: их основу унифицируют. По данным издания, этот шаг позволит Цукербергу укрепить контроль над компанией.

Ранее стало известно, что предприниматель запретил топ-менеджерам Facebook использовать смартфоны и гаджеты компании Apple. Причиной стали заявления главы Apple Тима Кука по поводу скандала с Cambridge Analytica, которое возмутило Цукерберга.



Однако свое решение глава Facebook обосновал тем, что пользователей, работающих на устройствах на системе Android, якобы гораздо больше, чем тех, кто предпочитает продукцию Apple.