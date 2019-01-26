Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Сооснователь компании Facebook Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. При этом все три сервиса будут работать как отдельные приложения, но иметь одну систему обмена сообщениями, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Чтобы объединить сервисы, сотрудники Facebook изменят конфигурацию Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram на базовом уровне: их основу унифицируют. По данным издания, этот шаг позволит Цукербергу укрепить контроль над компанией.
Ранее стало известно, что предприниматель запретил топ-менеджерам Facebook использовать смартфоны и гаджеты компании Apple. Причиной стали заявления главы Apple Тима Кука по поводу скандала с Cambridge Analytica, которое возмутило Цукерберга.
Однако свое решение глава Facebook обосновал тем, что пользователей, работающих на устройствах на системе Android, якобы гораздо больше, чем тех, кто предпочитает продукцию Apple.
Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.