Госдума научит Apple географии

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Госдума поручила двум своим комитетам обратиться в надзорные органы из-за обозначения Севастополя и Симферополя в гаджетах компании Apple украинской территорией.

Соответствующее поручение было принято нижней палатой парламента во вторник, 5 февраля.

Ранее стало известно, что карты Google начали подстраивать отображение статуса Крыма под позицию страны, в которой находится пользователь. Теперь бывшая украинская республика отображается как территория России при просмотре карт Google через российский домен maps.google.ru. Если смотреть на карты Google через международный домен maps.google.com, то граница нарисована черной пунктирной линией – такой подход используется для обозначения спорных границ.

Российские интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group еще в 2014 году включили на своих картах Республику Крым и город Севастополь в состав Российской Федерации: населенные пункты на полуострове отображаются с пометкой "Россия".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.