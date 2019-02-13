Apple создаст "новостной Netflix"

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Компания Apple планирует запустить собственное новостное приложение. Название сервиса пока не известно, однако его уже неофициально называют "новостной Netflix".

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пользователи, оформив подписку, смогут без ограничений читать новости и статьи разных СМИ. По предварительным данным, подписка будет стоить 10 долларов США в месяц.

Предполагается, что доходы от приложения будут делиться между Apple и поставщиками новостей. Размер финальных выплат СМИ будет зависеть от популярности контента.

По данным The Wall Street Journal, крупные издательства выразили недовольство озвученными условиями. Так что в настоящий момент переговоры о предоставлении контента продолжаются. Новостное приложение Apple планирует запустить в течение 2019 года.