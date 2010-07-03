Apple обновила свою линейку планшетов iPad mini и iPad Air

Фото: apple.com

Компания Apple 18 марта обновила свою линейку планшетов. Она представила новые устройства – iPad mini и iPad Air. Оба планшета имеют поддержку стилусов Apple Pencil первого поколения, говорится на официальном сайте компании.

Обновленный iPad mini получил 7,9-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone и камеры на 8 и 7 мегапикселей. iPad также оснащен обновленным процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Отмечается, что с его помощью теперь планшет будет работать до четырех раз быстрее. Стоимость гаджета начинается от 32,990 рублей.

Планшет iPad Air имеет 10,5-дюймовый экран Retina с технологией True Tone. Его также снабдили мощным процессором A12 Bionic. Его цена стартует от 42,990 pyблей.

Оба планшета можно будет приобрести в трех цветах: серебристый, золотой и "серый космос". Однако точной информации о старте продаж пока не поступало.