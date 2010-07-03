Apple не будет обновлять устаревшие iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания Apple не будет обновлять операционную систему устаревших iPhone, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как предупредили представители Apple, владельцы старых моделей iPhone не смогут установить новую iOS 13, которая выйдет осенью.

Обновление будет доступно только для моделей не старше SE и 6s, а также для iPad – от Air 2 и Mini 4. iPhone 5s и предыдущие модели не получат обновление, сообщили в компании. Смогут ли перейти на iOS 13 пользователи iPhone 6, пока не уточняется.

По словам разработчиков Apple, в новой iOS 13 вырастет скорость запуска приложений и Face ID. Кроме того, пользователям пообещали более удобные инструменты для редактирования снимков и режим Dark Mode, при котором интерфейс и приложения получат темный фон.