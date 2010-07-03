Интернет-магазин из-за сбоя программы продавал iPhone по пять тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интернет-магазин "Связной" в течение 15 минут продавал смартфоны по заниженным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании "Связной/Евросеть".

Так, iPhone 8 и iPhone SE с объемом памяти 64 гигабайта можно было купить за 5,99 тысяч рублей, а iPhone 7 с памятью 32 гигабайта – за 4,99 тысячи. Philips Xenium w3568 можно было приобрести за 49 рублей и Alcatel One Touch 2010 D – за 290 рублей.

В пресс-службе отметили, что стоимость на продукцию была снижена из-за сбоя программного обеспечения (ПО). "Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте отображались некорректные цены", – отметили сотрудники.

При этом в компании заверили, что все купленные (854) телефоны продадут покупателям за текущую стоимость.

"Все, кто успел сделать заказы, получают товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа", – пообещали сотрудники.