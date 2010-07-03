Названы функции следующего поколения iPhone

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Американская компания Apple рассчитывает представить три новых iPhone осенью 2019 года. По данным издания Business Insider, самое ожидаемое изменение новой линейки смартфонов – камера с тремя объективами.

Телефон сможет существенно расширить зону обзора и улучшить фокус линз. Еще одно изменение – OLED-дисплей, что отразится на глубине цвета и контрастности изображений. Предполагается, что в смартфоне будет улучшена функция Face ID. Будет установлена и камера для получения 3D-снимков. Новые iPhone будут обладать двусторонней зарядкой.

Ранее СМИ сообщили, что Apple хочет выпустить iPhone, оснащенный 3D-камерой с лазерным сканером, которая позволит усовершенствовать технологию дополненной реальности на смартфонах. Камера на задней панели телефона будет предназначена для сканирования окружающей среды. Это позволит создавать трехмерную реконструкцию реального мира. Дальность камеры составит 4,6 метра.

Основанная в 1976 году компания Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику. В конце прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила один триллион долларов.