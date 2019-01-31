Аpple хочет выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой

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Apple хочет выпустить iPhone, оснащенный 3D-камерой с лазерным сканером, которая позволит усовершенствовать технологию дополненной реальности на смартфонах, сообщает агентство Bloomberg.

Такая камера на задней панели телефона будет предназначена для сканирования окружающей среды. Это позволит создавать трехмерную реконструкцию реального мира. Дальность камеры составит 4,6 метра.

Последние модели iPhone уже оснащены фронтальной 3D-камерой, которая работает на расстоянии 25–50 сантиметров и используется для распознавания лиц пользователей. Правда, работает она на технологии точечной проекции, а в новых моделях используют лазерный сканер.

По данным источников агентства, Apple хотела оснастить свои устройства новыми камерами уже в этом году, однако перенесла релиз.

Ранее сообщалось, что Apple планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару. О каких именно странах идет речь и когда будет снижение, не уточняется.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику.

В конце прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила один триллион долларов.