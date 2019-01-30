Apple планирует снизить цены на iPhone в некоторых странах

Apple планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Reuters.
По его словам, в некоторых странах национальные валюты за последний год сильно обесценились к доллару, в результате цены на мобильные устройства там сильно повысились. Компания провела оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков и пришла к решению о необходимости скорректировать цену.
"Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на девайсы год назад", – сказал Кук. Он выразил надежду, что это поможет продажам в этих странах.
Глава Apple при этом не уточнил, о каких именно странах идет речь и когда будет снижение. Ранее Кук сообщал, что продажи iPhone в Турции к концу года сократились на 700 миллионов долларов. В ноябре Apple также указывала на валютный эффект на продажи в Бразилии, Индии и России.
Самая дешевая модель iPhone XS, выпущенного в сентябре прошлого года, стоит 999 долларов США. Столько же стоила предыдущая модель iPhone X. выпущенная годом ранее. В России стоимость такой модели в официальном интернет-магазине составляет 89,481 тысячи рублей.
Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику.
В конце прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила один триллион долларов.
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