Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:31

Apple уволила более 200 человек

за рубежом

01:31

Поделиться в социальных сетях:

Apple уволила более 200 сотрудников, занятых в проекте разработки самоуправляемого автомобиля Titan, сообщил телеканал Си-эн-би-си.

По информации телеканала, речь идет о вынужденной реструктуризации штата, а не о потери интереса американской корпорации к нише автомобилестроения.

В пресс-службе Apple заявили, что в компании имеется группа талантливых сотрудников, которые работают над автономными системами и технологиями к ним. Вся команда сосредоточивает усилия на нескольких ключевых направлениях. В компании подчеркнули, что Apple по-прежнему верит в огромные возможности автономных систем.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала свой гнущийся телефон. Произошло это в конце прошлого года. Судя по всему, экран такого Iphone сможет сгибаться не в одну, а в обе стороны.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику.

В конце прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила один триллион долларов.

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика