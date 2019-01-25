Apple уволила более 200 человек

Apple уволила более 200 сотрудников, занятых в проекте разработки самоуправляемого автомобиля Titan, сообщил телеканал Си-эн-би-си.

По информации телеканала, речь идет о вынужденной реструктуризации штата, а не о потери интереса американской корпорации к нише автомобилестроения.

В пресс-службе Apple заявили, что в компании имеется группа талантливых сотрудников, которые работают над автономными системами и технологиями к ним. Вся команда сосредоточивает усилия на нескольких ключевых направлениях. В компании подчеркнули, что Apple по-прежнему верит в огромные возможности автономных систем.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала свой гнущийся телефон. Произошло это в конце прошлого года. Судя по всему, экран такого Iphone сможет сгибаться не в одну, а в обе стороны.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику.

В конце прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила один триллион долларов.