Apple уволила более 200 человек

Apple уволила более 200 сотрудников, занятых в проекте разработки самоуправляемого автомобиля Titan, сообщил телеканал Си-эн-би-си.
По информации телеканала, речь идет о вынужденной реструктуризации штата, а не о потери интереса американской корпорации к нише автомобилестроения.
В пресс-службе Apple заявили, что в компании имеется группа талантливых сотрудников, которые работают над автономными системами и технологиями к ним. Вся команда сосредоточивает усилия на нескольких ключевых направлениях. В компании подчеркнули, что Apple по-прежнему верит в огромные возможности автономных систем.
Ранее сообщалось, что Apple запатентовала свой гнущийся телефон. Произошло это в конце прошлого года. Судя по всему, экран такого Iphone сможет сгибаться не в одну, а в обе стороны.
Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac и другую технику.
В конце прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила один триллион долларов.
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