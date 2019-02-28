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05:46

Определен лучший смартфон 2018 года

технологии

05:46

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Фото: depositphotos/stockasso

Лучшим смартфоном 2018 года по версии жюри международной выставки Mobile World Congress 2019, которая проходит в Барселоне, признали Huawei Mate 20 Pro.

Победителя определили эксперты отрасли, журналисты и мобильные операторы, которые оценили устройства, приложения и мобильные технологии в более чем тридцати номинациях.

На звание лучшего смартфона также претендовали Google Pixel 3, iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 и OnePlus 6T. В 2017 году победа досталась iPhone X.

Ранее эти же гаджеты попали в топ-5 лучших смартфонов 2018 года по версии журнала Fortune, а также в рейтинг Роскачества и Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT).

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