Определен лучший смартфон 2018 года

Лучшим смартфоном 2018 года по версии жюри международной выставки Mobile World Congress 2019, которая проходит в Барселоне, признали Huawei Mate 20 Pro.
Победителя определили эксперты отрасли, журналисты и мобильные операторы, которые оценили устройства, приложения и мобильные технологии в более чем тридцати номинациях.
На звание лучшего смартфона также претендовали Google Pixel 3, iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 и OnePlus 6T. В 2017 году победа досталась iPhone X.
Ранее эти же гаджеты попали в топ-5 лучших смартфонов 2018 года по версии журнала Fortune, а также в рейтинг Роскачества и Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.