Обзор cмартфона-слайдера Huawei Honor Magic 2

Honor Magic 2 – новый cмартфон от компании Huawei. Зачем в 2019 году нужен слайдер? Почему производители мобильных телефонов вернулись к этому формату? И какие у него плюсы и минусы? Читайте об этом в очередном обзоре Дмитрия Бевзы.

Фото: Дмитрий Безва

Технические характеристики

Корпус: слайдер, материалы – алюминиевый сплав, ударопрочное стекло;

Цвет: черный/металлик;

Размеры: 157.3×75.1×8.3 миллиметра;

Вес: 206 граммов;

Операционная система: Android 9.0, интерфейс – Magic UI 2.0;

Дисплей: AMOLED, диагональ – 6.39 дюйма (84,8 процента screen-to-body ratio), разрешение – 1080×2340, соотношение сторон – 19.5:9. Плотность пикселей – 403 ppi;

Основная камера: три модуля, 16 MP f/1.8, 16 MP f/2.2 24 MP B/W f/1.8;

Фронтальная камера: 16 MP f/2.0, сенсор глубины 2 MP,f/2.4, сенсор глубины 2 MP f/2.4;

Процессор: HiSilicon Kirin 980, восемь ядер (2×2.6 ГГц Cortex-A76, 2×1.92 ГГц Cortex-A76, 4×1.8 ГГц Cortex-A55);

Память: 128/256 Гб, 6/8 Гб ОЗУ;

Защита от брызг, воды и пыли: нет;

Аккумулятор: 3500 мАч.

Huawei Honor Magic 2 чуть было не стал первым в мире смартфоном-слайдером, но "коварная" Xiaomi c презентацией уже своего слайдера Mi Mix 3 опередила Huawei на два дня. И, кстати, буквально через день после презентации Honor Magic 2 свой слайдер Z5 Pro показала Lenovo. О чем это говорит? Во-первых, о хорошей конкурентной разведке в китайских компаниях. Во-вторых, о том, что мобильные вендоры изо всех сил пытаются найти новые и вспоминают хорошо забытые старые решения, которые можно использовать для увеличения размеров дисплея без увеличения габаритов смартфона. Также нельзя забывать о более чем назревшем глобальном обновлении дизайна смартфонов. С этим наблюдались очевидные проблемы все последние годы, причем у всех производителей.

Фото: Дмитрий Безва

Главное

Honor Magic 2 – это слайдер. Если кто не помнит, слайдер – форм-фактор мобильных телефонов со сдвигающейся верхней панелью. Очень любимый в свое время компанией Nokia, а их слайдер 8110 благодаря фильму "Матрица" вообще стал легендарным.

Общий же смысл слайдера в том, что в сложенном состоянии какие-то его элементы скрыты. Раньше это была клавиатура. В новой реинкарнации в корпус слайдера прячут камеры. Зачем это нужно? Согласно последней мобильной моде, рамки вокруг экрана должны быть минимальными. Но куда в этом случае девать фронтальные камеры? Apple сделала вырез в верхней части экрана – "монобровь", но это явно компромиссное решение, так как блок фронтальных камер все равно "сжирает" часть дисплея.

В Huawei поступили более радикально и сделали механический слайдер. В закрытом состоянии три фронтальные камеры просто спрятаны за экраном.

Фото: Дмитрий Безва

Дизайн и эргономика

Для такого большого (6.39 дюйма) экрана эргономика у смартфона неплохая, во многом именно благодаря оригинальному форм-фактору. Есть, впрочем, одно но. Если ваши пальцы сухие, то они проскальзывают по экрану и зеркальной задней панели смартфона. То есть в этом случае смартфон приходится раздвигать с некоторым усилием.

С дизайном у Honor Magic 2 полный порядок. Смотрится он эффектно: во-первых, благодаря оригинальной конструкции, а во-вторых, зеркальная черно-серебристая поверхность задней панели из ударопрочного стекла выглядит очень футуристично. Остаются ли на ней отпечатки пальцев? Увы, еще как. Но красота, как известно, требует жертв.

Дисплей и "железо"

Тут, как говорят автомобилисты, "полный фарш". Топовый семинанометровый процессор HiSilicon Kirin 980, как во флагмане Huawei Mate 20 Pro, 6/8 гигабайт оперативной памяти, 128/256-гигабайтный накопитель. Слота для Micro SD нет, но при наличии такого объема собственной памяти это не очень актуально.

В бенчмарке AnTuTu, показывающем производительность смартфона, Hоnor Magic 2 набирает 275 тысяч баллов. Это примерно 15-й результат. Он даже выше, чем у Samsung Galaxy S9+. Динамик всего один, но довольно громкий, имеется поддержка всех беспроводных стандартов, включая NFC. Почему мы NFC выделяем отдельно, расскажем чуть позже. Нет только беспроводной зарядки. Видимо, это связано с конструкцией слайдера.

Экран Hоnor Magic 2 изготовлен по технологии AMOLED, имеется поддержка функции Always On Display.

Разрешение Full HD+. Собственно, только меньшее разрешение и отличает экран Hоnor Magic 2 от дисплеев самых-самых топовых аппаратов. В остальном он дорогой и качественный.

Отметим, что в комплекте с Hоnor Magic 2 идет фирменная турбозарядка, позволяющая зарядить смартфон за час с 0 до 100 процентов.

Разблокировка смартфона осуществляется по сканеру отпечатков, располагающемуся прямо на экране.

Фото: Дмитрий Безва

А также путем распознавания лица. Для этого нужно сдвинуть заднюю часть слайдера вверх, "освободив" фронтальные камеры.

Фото: Дмитрий Безва

Распознавание работает почти идеально, а вот экранный сканер отпечатков немного "тормозит". Приходится нажимать с большим усилием, а иногда и по два раза.

Камера

Камер у Hоnor Magic 2 шесть. Да-да. Именно шесть – три тыльных и три фронтальных. Зачем нужны три фронтальные камеры? Для создания глубины кадра и достижения эффекта боке. Это делает портрет более выразительным.

Три основные камеры – стандартная, широкоугольная и черно-белая.

Фото: Дмитрий Безва

Снимает Hоnor Magic 2 весьма неплохо, но топовым аппаратам, таким как Mate 20 Pro, P20 Pro, iPhone XS, Galaxy Note 9, он все же уступает. В первую очередь в детализации и шумах. А вот все специальные режимы, особенно с включенным модулем искусственного интеллекта, в Hоnor Magic 2 реализованы хорошо. Ночная съемка, портретный режим, макро, режим изменяемой диафрагмы – снимки получаются на стабильно хорошем уровне. Возможно, именно тут сказывается работа модуля искусственного интеллекта (AI), которым оснащен процессор HiSilicon Kirin 980. Вообще, AI-модули в смартфонах Huawei/Honor постепенно начинают все более и более существенно влиять на работу камеры. Что называется, "отрабатывать деньги", потраченные на их разработку.

Примеры работы камеры Hоnor Magic 2. Дневная съемка:

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва



Широкоугольная камера:

Фото: Дмитрий Безва

Ночная съемка:

Фото: Дмитрий Безва

Селфи-камера:

Фото: Дмитрий Безва

Hоnor Magic 2 работает под управлением Android Pie 9.0 и графического интерфейса Magic UI 2.0 – новой разработки Huawei. Можно заменить три виртуальные нижние кнопки на управление жестами, что мы и сделали. Вообще, замена кнопок на управление жестами – это тоже один из мобильных трендов 2018 года, еще один способ увеличения полезной площади экрана. Magic UI 2.0 довольно сильно отличается от стокового Android 9.0, но оставляет приятное впечатление.

Официально Hоnor Magic 2 сейчас продается только в Китае, поэтому нас очень удивило наличие в смартфоне модуля NFC. Как известно, в Китае этот стандарт не пользуется популярностью. Возможно, это признак того, что через какое-то время аппарат появится и в глобальной рознице, хотя до российского ретейла вряд ли доедет.

Итого

Нам Hоnor Magic 2 понравился. Своей концептуальной новизной, мощным продвинутым железом, внешним видом. Но вот рекомендовать его к покупке мы не будем. Все дело в том, что в России он официально не продается. Да, купить Hоnor Magic 2 на AliExpress можно легко примерно за 42 тысячи рублей, но... Во-первых, без гарантии. Подчеркнем, 42 тысячи и без гарантии. Кстати, вероятность, что к вам приедет китайская версия без поддержки Google Mobile Services, тоже не нулевая. Наш тестовый образец был именно таким. Да, можно пользоваться альтернативными магазинами приложений вместо Google Play. Да, можно перепрошить смартфон, но все же это не совсем то, на что рассчитывает "нормальный" покупатель, выкладывая 42 тысячи. А вот для early adopters и гиков Hоnor Magic 2 – вполне себе вариант. Мало того, что это очень интересный смартфон, но у вас еще будет возможность поразить друзей и знакомых супероригинальным девайсом.

В этой статье мы в первую очередь хотели рассказать нашим читателям о новом классе смартфонов, который, очевидно, доберется до России в 2019 году, уже официально. Как мы уже упоминали, помимо Huawei, смартфоны-слайдеры сделали Xiaomi и Lenovo, а Oppo в своем Find X вообще установила автоматически выезжающий блок камер. Так что прогресс не стоит на месте, и надеемся, что 2019 год подарит нам немало новых и оригинальных устройств.