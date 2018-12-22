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14:47

Названы лучшие смартфоны 2018 года

технологии

14:47

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Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. В топ-5, по версии журнала Fortune, попали такие модели, как iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.

В числе основных достоинств iPhone XS Max специалисты назвали водонепроницаемость, качество фотографий и видеозаписей, а также размер и разрешение экрана. Главный недостаток гаджета, по мнению экспертов, – его высокая цена.

Смартфон Google Pixel 3 включили в топ-5 этого года из-за его способности автоматически блокировать спам, а также благодаря камере, которая может хорошо распознавать объекты даже в условиях полной темноты. Huawei Mate 20 Pro, в свою очередь, заслужил похвалы экспертов за продолжительную работу без подзарядки, качество фотографий и новую систему искусственного интеллекта.

Самым демократичным смартфоном в рейтинге стал OnePlus 6T. К его достоинствам также отнесли экранный сканер отпечатков пальцев и высокое качество снимков в ночное время. Кроме того, в пятерке лучших оказался Samsung Galaxy Note9. Специалисты особо отметили его способность подключаться к монитору и работать как полноценный персональный компьютер. Среди других "плюсов" новой модели – большой экран и наличие стилуса.

Ранее эксперты опубликовали список 25 наихудших паролей, которые, тем не менее, очень популярны в Сети. Лидером рейтинга в пятый раз стал примитивный "123456". А среди паролей-новичков все чаще встречается donald, который, как считают аналитики, содержит отсылку к имени президента США Дональда Трампа.

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