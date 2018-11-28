Обзор нового флагманского смартфона Sony Xperia XZ3

Xperia XZ3 – актуальный флагманский смартфон компании Sony. Что он может, а что – нет? И почему столько стоит? Наш эксперт Дмитрий Бевза ответил на эти вопросы в очередном обзоре новинок мобильной техники.

Фото: Sony

О Xperia XZ3, как и о любом современном премиальном смартфоне, можно рассказывать очень долго. По сути, любой флагманский смартфон – это квинтэссенция последних достижений физики, химии, математики, микроэлектроники, материаловедения и дизайна. Да, да: и дизайна тоже, хотя к дизайну современных аппаратов немало претензий. Главная из этих претензий – единообразие. Зачастую, отличить одну модель от другой можно только по логотипу производителя. Во многом такой однообразный дизайн обусловлен самим форм-фактором смартфона, но даже здесь периодически встречаются оригинальные решения.

Краткие технические характеристики

Размеры: 158×73×9.9 мм

Вес: 193 грамма

Процессор: Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core СPU (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) GPU Adreno 630

Дисплей: P-OLED 6 дюймов, разрешение 1440×2880 пикселей

Камера: 19 Mп, апертура f/2.0, фокусное расстояние 25 мм, размер матрицы 1/2.3 дюйма, размер пикселя 1.12 µm

Фронтальная: 13 Mп, апертура f/1.9, фокусное расстояние 23 мм, размер матрицы 1/3″, размер пикселя 1.12 µm

Аккумулятор: 3300 мАч

Память и хранение: ОЗУ – 4 Гб, 64 Гб внутренней памяти

Влагозащита: IP65/68

Конструкция, дизайн, эргономика

Фото: Sony

Cмартфоны Sony Xperia – всегда были исключением из правила, и внешне заметно отличались от конкурентов. Это касается и предыдущих концепций дизайна смартфонов Sony (Loop Surface и Omni Balance), и нашего сегодняшнего героя. Xperia XZ3, сделан в новом дизайне 2018 года – Ambient Flow. Причем инженеры и дизайнеры Sony позаботились о том, чтобы смартфон был узнаваем с обеих сторон.

Отсутствие граней, симметрия, четыре оригинальных цвета (черный, белое серебро, "сумеречный зеленый", бордо), расположенный необычно низко сканер отпечатков пальцев, все это позволяет безошибочно узнать Xperia XZ3 с тыльной стороны.

Фото: Дмитрий Безва

Однако и с фронтальной части XZ3 тоже вполне узнаваем. Ненавязчивый логотип Sony в нижней части экрана, отсутствие выреза-челки под камеру, оригинально реализованная функция Always on Display, позволяющая показывать на выключенном экране не только часы и уведомления, но и небольшие изображения.

Фото: Дмитрий Безва

В общем, в отсутствии самобытности Xperia XZ3 упрекнуть трудно. По нынешним меркам, это большой плюс. В условиях тотальной унификации всего на свете возможность самовыразиться, пусть даже с помощью необычного гаджета, ценится многими.

Что касается конструкции устройства, то стоит отметить мощную алюминиевую раму и утолщенные ударопрочные стекла. Все это дает некоторый запас прочности. Небольшой краштест (один метр высоты и паркетный пол) я провел... не специально. Аппарат не пострадал.

Фото: Дмитрий Безва

Из других особенностей конструкции: лоток для сим-карты, открываемый пальцем без использования булавки (удобно), фирменная фишка смартфонов Sony – физическая кнопка затвора камеры и активный изогнутый экран. Что это означает. Если два раза тапнуть по боковой грани смартфона, то появляется меню избранных приложений, а если провести пальцем по боковой грани вниз, то происходит возврат на предыдущий экран. В принципе, управление жестами – это вполне себе тренд 2018 года, но обратим внимание на оригинальную его реализацию.

Фото: Дмитрий Безва

Правда, если за оригинальный и эффектный внешний вид можно только похвалить инженеров и дизайнеров Sony, то с эргономикой не все так однозначно. Лежит в руке телефон хорошо, к этому не придерешься. Плавные изгибы XZ3 делают хват вполне комфортным, но вот столь низкое расположение сканера отпечатков пальцев, удобное и эргономичное при наборе текста (указательный палец сам ложится на сканер), оказывается не совсем удобным при пролистывании ленты или выборе приложения на экране (указательный палец часто попадает на объектив камеры).

Фото: Дмитрий Безва

Что касается управления жестами на боковой грани, привыкать к нему пришлось долго, но я так и не смог это сделать до конца. Срабатывало управление жестами далеко не каждый раз, и через неделю я его отключил.

Ну и в заключении вынужден сказать, что по показателю Screen-to-body ratio (соотношение площади экрана к его фронтальной панели) XZ3 прилично уступает конкурентам: 80,5% против 87,9% у Huawei Mate 20 Pro и 93.8% у Oppo Find X. И это далеко не все смартфоны, опережающие XZ3 по этому показателю.

"Железо"

Начнем, как это принято, с плюсов.

Самый мощный на сегодняшний день процессор от Qualcomm – Snapdragon 845, этого более чем достаточно для всех текущих задач. В тесте производительности AnTuTu Xperia XZ3 набирает 260 тысяч баллов. Это результат из первой двадцатки Android смартфонов, и как показывает практика, такие показатели обеспечивают комфортную для пользователя работу до конца срока службы смартфона.

Что можно отнести к минусам.

64 Гб памяти. Для топового и совсем не дешевого смартфона маловато. Да, можно поставить карту памяти Micro SD, но она не так быстра, как встроенная память, и это все же дополнительные расходы для потенциального владельца.

Xperia XZ3 работает под управлением Android 9. В этой версии компания Google выбрала стандартном быстрой зарядки Power Delivery, а не Qualcomm Quick Charge. Несмотря на то, что сам аппарат укомплектован процессором Qualcomm, владельцам XZ3 для быстрой зарядки придется докупать специальную с поддержкой Power Delivery. Старые зарядки, даже с поддержкой Quick Charge 3.0, будут заряжать смартфон в обычном режиме.

Экран

Экран – одна из главных "фишек" Xperia XZ3: 6-дюймовый OLED дисплей с разрешением QHD+ (1440×2880 пикселей) и поддержкой HDR. По яркости он немного уступает топовым конкурентам: 620 нит против 679 нит у iPhone X и 658 нит у Galaxy S9 и Samsung Galaxy Note9 (данные измерений GSMArena). Тем не менее, цветопередача, работа HDR-режима, фирменный режим X-Reality и видеопроцессинг Sony дают впечатляющую картинку, а технология Dynamic Vibration System, которая анализирует аудиоданные и включает вибрацию смартфона, дополняя визуальный и звуковой ряды, очень эффектно смотрится в мобильных играх.

Звук

Со звуком у Xperia XZ3 не просто хорошо, а очень хорошо. Компания Sony – общепризнанный эксперт в области звука, а в XZ3 реализованы все наработки компании, касающиеся мобильного аудио. Это и аппаратная часть – два мощных стереодинамика с технологией S-Force Front Surround и поддержка разных прогрессивных беспроводных аудиокодеков, включая LDAC. LDAC – кодек, который позволяет нам передавать в три раза больше данных по сравнению с самым распространенным на данный момент Bluetooth-кодеком – SBC. При передаче LDAC сохраняет максимальную битовую глубину и диапазон частот 96 КГц/24 бит, обеспечивая большую эффективность сжатия и воспроизведения. Помимо кодеков, в Xperia XZ3 есть и другие программные "улучшайзеры", такие как DSEE HX (улучшение сжатых файлов) Сlear Audio+ (оптимизация параметров звука). В общем, для меломанов и аудиофилов Xperia XZ3 вполне подходящий девайс.

Камера

Мобильные камеры в последние годы превратились в настоящий фетиш и главный предмет конкуренции производителей смартфонов. Со съемкой мобильного видео у Xperia XZ3 вопроса нет. Режим 4K HDR, сверхзамедленная съемка с частотой 960 кадров/с в Full HD – это все очень приятные и полезные "фишки".

В Xperia XZ3 есть также функция интеллектуального запуска, которая мгновенно активирует камеру, когда вы поворачиваете смартфон в альбомную ориентацию. То есть вы можете вынуть телефон из кармана, навести его на объект, а смартфон сам поймет, что от него хотят, и запустит приложение камеры. Вам останется только нажать на экране на сам объект – и фото готово. Это, наверное, самый продвинутый способ моментального запуска камеры в смартфонах

Камера Xperia XZ3 может работать в режиме предиктивной съемки, когда автоматически определяются движение, улыбка или иные действия объекта, буферизация изображений начинается еще до нажатия кнопки затвора и делаются до четырех снимков, из которых вы можете выбрать самый удачный или сохранить их все.

Фото: Дмитрий Безва

В Sony методично "допиливают" софт своей 19-мегапиксельной камеры Motion EYE. Помимо улучшенных алгоритмов обработки кадра, сам интерфейс управления стал интуитивно понятнее, а сама камера действительно снимает все лучше и лучше с каждым годом.

Да-да (переходим к минусам), Motion EYE стояла еще в прошлогоднем Xperia XZ1. И да, в ней действительно всего один модуль, хотя текущая мобильная мода диктует двух-, трех- или даже четырехмодульные камеры (широкофокусная, стандартная, длиннофокусная и черно-белая для съемки в условия плохого освещения). Такими многомодульными камерами оснащены практически все флагманские смартфоны конкурентов.

Мода эта возникла не просто так. Это результат значительных R&D-усилий (research and development – прим. ред.), направленных на улучшение мобильной съемки. Увы, Sony пока стоит в стороне от этого тренда.

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Дневные снимки, впрочем, у Xperia XZ3 получаются хорошими, да и программное (без использования второго объектива) размытие фона реализовано весьма неплохо.

А вот на фото в условиях недостаточного освещения у XZ3 больше шумов и меньше деталей, чем у его прямых конкурентов.

Xperia XZ3. Фото: Дмитрий Безва

Huawei P20 Pro. Фото: Дмитрий Безва

Что в итоге

На сегодняшний день Xperia XZ3 очевидно лучший смартфон Sony. Если вы поклонники телефонов этого бренда, то его можно смело рекомендовать. Также он отлично подходит для мобильных игр и для просмотра видео. Мощный процессор, экран, громкие стереодинамики, Dynamic Vibration System – все это позволяет добиться более полного погружения в игровой процесс и видеоконтент. Меломаны тоже будут довольны: для прослушивания музыки Хperia XZ3 действительно хорош, особенно в связке с качественными беспроводными наушниками. Плюс, дизайн XZ3 никаких нареканий не вызывает.

Вопросы возникают при просмотре технических характеристик и цены. Всё же сейчас есть определенный набор технических решений, которые являются признаками флагманского смартфона 2018 года выпуска. Да, топовый процессор, OLED-дисплей с QHD+ разрешением, поддержка всех современных беспроводных интерфейсов, беспроводной и быстрой зарядки – все это есть в XZ3. Но вот оснащение смартфона, вышедшего на рынок в конце 2018-го, одномодульной прошлогодней камерой, отсутствие модного сейчас, встроенного в экран сканера отпечатков пальцев, отсутствие полноценной разблокировки по лицу, низкий (по сравнению с топовыми смартфонами этого года) показатель screen-to-body ratio – все это, безусловно, снижает конкурентоспособность Xperia XZ3.

Сейчас его официальная цена – 60 тысяч рублей. Настолько престижными предметами потребления, как iPhone или Samsung, смартфоны Xperia – будем объективны – не являются. Это означает, что на полках магазинов они будут без всяких дополнительных бонусов сражаться с высокотехнологичными флагманами 2018 года от Huawei/Honor, Xiaomi, LG, Oppo, Vivo и так далее, за которые просят сравнимые или меньшие деньги (при том, что значительная часть этих смартфонов оснащена вышеперечисленными технологическими решениями, отсутствующими в Xperia XZ3).

В общем, при всех моих симпатиях к смартфонам Xperia, XZ3 будет очень трудно пробиться к сердцам и кошелькам покупателей.