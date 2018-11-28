Обзор нового флагманского смартфона Sony Xperia XZ3

Xperia XZ3 – актуальный флагманский смартфон компании Sony. Что он может, а что – нет? И почему столько стоит? Наш эксперт Дмитрий Бевза ответил на эти вопросы в очередном обзоре новинок мобильной техники.
О Xperia XZ3, как и о любом современном премиальном смартфоне, можно рассказывать очень долго. По сути, любой флагманский смартфон – это квинтэссенция последних достижений физики, химии, математики, микроэлектроники, материаловедения и дизайна. Да, да: и дизайна тоже, хотя к дизайну современных аппаратов немало претензий. Главная из этих претензий – единообразие. Зачастую, отличить одну модель от другой можно только по логотипу производителя. Во многом такой однообразный дизайн обусловлен самим форм-фактором смартфона, но даже здесь периодически встречаются оригинальные решения.
Краткие технические характеристики
Размеры: 158×73×9.9 мм
Вес: 193 грамма
Процессор: Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core СPU (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) GPU Adreno 630
Дисплей: P-OLED 6 дюймов, разрешение 1440×2880 пикселей
Камера: 19 Mп, апертура f/2.0, фокусное расстояние 25 мм, размер матрицы 1/2.3 дюйма, размер пикселя 1.12 µm
Фронтальная: 13 Mп, апертура f/1.9, фокусное расстояние 23 мм, размер матрицы 1/3″, размер пикселя 1.12 µm
Аккумулятор: 3300 мАч
Память и хранение: ОЗУ – 4 Гб, 64 Гб внутренней памяти
Влагозащита: IP65/68
Конструкция, дизайн, эргономика
Cмартфоны Sony Xperia – всегда были исключением из правила, и внешне заметно отличались от конкурентов. Это касается и предыдущих концепций дизайна смартфонов Sony (Loop Surface и Omni Balance), и нашего сегодняшнего героя. Xperia XZ3, сделан в новом дизайне 2018 года – Ambient Flow. Причем инженеры и дизайнеры Sony позаботились о том, чтобы смартфон был узнаваем с обеих сторон.
Отсутствие граней, симметрия, четыре оригинальных цвета (черный, белое серебро, "сумеречный зеленый", бордо), расположенный необычно низко сканер отпечатков пальцев, все это позволяет безошибочно узнать Xperia XZ3 с тыльной стороны.
Однако и с фронтальной части XZ3 тоже вполне узнаваем. Ненавязчивый логотип Sony в нижней части экрана, отсутствие выреза-челки под камеру, оригинально реализованная функция Always on Display, позволяющая показывать на выключенном экране не только часы и уведомления, но и небольшие изображения.
В общем, в отсутствии самобытности Xperia XZ3 упрекнуть трудно. По нынешним меркам, это большой плюс. В условиях тотальной унификации всего на свете возможность самовыразиться, пусть даже с помощью необычного гаджета, ценится многими.
Что касается конструкции устройства, то стоит отметить мощную алюминиевую раму и утолщенные ударопрочные стекла. Все это дает некоторый запас прочности. Небольшой краштест (один метр высоты и паркетный пол) я провел... не специально. Аппарат не пострадал.
Из других особенностей конструкции: лоток для сим-карты, открываемый пальцем без использования булавки (удобно), фирменная фишка смартфонов Sony – физическая кнопка затвора камеры и активный изогнутый экран. Что это означает. Если два раза тапнуть по боковой грани смартфона, то появляется меню избранных приложений, а если провести пальцем по боковой грани вниз, то происходит возврат на предыдущий экран. В принципе, управление жестами – это вполне себе тренд 2018 года, но обратим внимание на оригинальную его реализацию.
Правда, если за оригинальный и эффектный внешний вид можно только похвалить инженеров и дизайнеров Sony, то с эргономикой не все так однозначно. Лежит в руке телефон хорошо, к этому не придерешься. Плавные изгибы XZ3 делают хват вполне комфортным, но вот столь низкое расположение сканера отпечатков пальцев, удобное и эргономичное при наборе текста (указательный палец сам ложится на сканер), оказывается не совсем удобным при пролистывании ленты или выборе приложения на экране (указательный палец часто попадает на объектив камеры).
Что касается управления жестами на боковой грани, привыкать к нему пришлось долго, но я так и не смог это сделать до конца. Срабатывало управление жестами далеко не каждый раз, и через неделю я его отключил.
Ну и в заключении вынужден сказать, что по показателю Screen-to-body ratio (соотношение площади экрана к его фронтальной панели) XZ3 прилично уступает конкурентам: 80,5% против 87,9% у Huawei Mate 20 Pro и 93.8% у Oppo Find X. И это далеко не все смартфоны, опережающие XZ3 по этому показателю.
"Железо"
Начнем, как это принято, с плюсов.
Самый мощный на сегодняшний день процессор от Qualcomm – Snapdragon 845, этого более чем достаточно для всех текущих задач. В тесте производительности AnTuTu Xperia XZ3 набирает 260 тысяч баллов. Это результат из первой двадцатки Android смартфонов, и как показывает практика, такие показатели обеспечивают комфортную для пользователя работу до конца срока службы смартфона.
Что можно отнести к минусам.
64 Гб памяти. Для топового и совсем не дешевого смартфона маловато. Да, можно поставить карту памяти Micro SD, но она не так быстра, как встроенная память, и это все же дополнительные расходы для потенциального владельца.
Xperia XZ3 работает под управлением Android 9. В этой версии компания Google выбрала стандартном быстрой зарядки Power Delivery, а не Qualcomm Quick Charge. Несмотря на то, что сам аппарат укомплектован процессором Qualcomm, владельцам XZ3 для быстрой зарядки придется докупать специальную с поддержкой Power Delivery. Старые зарядки, даже с поддержкой Quick Charge 3.0, будут заряжать смартфон в обычном режиме.
Экран
Экран – одна из главных "фишек" Xperia XZ3: 6-дюймовый OLED дисплей с разрешением QHD+ (1440×2880 пикселей) и поддержкой HDR. По яркости он немного уступает топовым конкурентам: 620 нит против 679 нит у iPhone X и 658 нит у Galaxy S9 и Samsung Galaxy Note9 (данные измерений GSMArena). Тем не менее, цветопередача, работа HDR-режима, фирменный режим X-Reality и видеопроцессинг Sony дают впечатляющую картинку, а технология Dynamic Vibration System, которая анализирует аудиоданные и включает вибрацию смартфона, дополняя визуальный и звуковой ряды, очень эффектно смотрится в мобильных играх.
Звук
Со звуком у Xperia XZ3 не просто хорошо, а очень хорошо. Компания Sony – общепризнанный эксперт в области звука, а в XZ3 реализованы все наработки компании, касающиеся мобильного аудио. Это и аппаратная часть – два мощных стереодинамика с технологией S-Force Front Surround и поддержка разных прогрессивных беспроводных аудиокодеков, включая LDAC. LDAC – кодек, который позволяет нам передавать в три раза больше данных по сравнению с самым распространенным на данный момент Bluetooth-кодеком – SBC. При передаче LDAC сохраняет максимальную битовую глубину и диапазон частот 96 КГц/24 бит, обеспечивая большую эффективность сжатия и воспроизведения. Помимо кодеков, в Xperia XZ3 есть и другие программные "улучшайзеры", такие как DSEE HX (улучшение сжатых файлов) Сlear Audio+ (оптимизация параметров звука). В общем, для меломанов и аудиофилов Xperia XZ3 вполне подходящий девайс.
Камера
Мобильные камеры в последние годы превратились в настоящий фетиш и главный предмет конкуренции производителей смартфонов. Со съемкой мобильного видео у Xperia XZ3 вопроса нет. Режим 4K HDR, сверхзамедленная съемка с частотой 960 кадров/с в Full HD – это все очень приятные и полезные "фишки".
В Xperia XZ3 есть также функция интеллектуального запуска, которая мгновенно активирует камеру, когда вы поворачиваете смартфон в альбомную ориентацию. То есть вы можете вынуть телефон из кармана, навести его на объект, а смартфон сам поймет, что от него хотят, и запустит приложение камеры. Вам останется только нажать на экране на сам объект – и фото готово. Это, наверное, самый продвинутый способ моментального запуска камеры в смартфонах
Камера Xperia XZ3 может работать в режиме предиктивной съемки, когда автоматически определяются движение, улыбка или иные действия объекта, буферизация изображений начинается еще до нажатия кнопки затвора и делаются до четырех снимков, из которых вы можете выбрать самый удачный или сохранить их все.
В Sony методично "допиливают" софт своей 19-мегапиксельной камеры Motion EYE. Помимо улучшенных алгоритмов обработки кадра, сам интерфейс управления стал интуитивно понятнее, а сама камера действительно снимает все лучше и лучше с каждым годом.
Да-да (переходим к минусам), Motion EYE стояла еще в прошлогоднем Xperia XZ1. И да, в ней действительно всего один модуль, хотя текущая мобильная мода диктует двух-, трех- или даже четырехмодульные камеры (широкофокусная, стандартная, длиннофокусная и черно-белая для съемки в условия плохого освещения). Такими многомодульными камерами оснащены практически все флагманские смартфоны конкурентов.
Мода эта возникла не просто так. Это результат значительных R&D-усилий (research and development – прим. ред.), направленных на улучшение мобильной съемки. Увы, Sony пока стоит в стороне от этого тренда.
Дневные снимки, впрочем, у Xperia XZ3 получаются хорошими, да и программное (без использования второго объектива) размытие фона реализовано весьма неплохо.
А вот на фото в условиях недостаточного освещения у XZ3 больше шумов и меньше деталей, чем у его прямых конкурентов.
Что в итоге
На сегодняшний день Xperia XZ3 очевидно лучший смартфон Sony. Если вы поклонники телефонов этого бренда, то его можно смело рекомендовать. Также он отлично подходит для мобильных игр и для просмотра видео. Мощный процессор, экран, громкие стереодинамики, Dynamic Vibration System – все это позволяет добиться более полного погружения в игровой процесс и видеоконтент. Меломаны тоже будут довольны: для прослушивания музыки Хperia XZ3 действительно хорош, особенно в связке с качественными беспроводными наушниками. Плюс, дизайн XZ3 никаких нареканий не вызывает.
Вопросы возникают при просмотре технических характеристик и цены. Всё же сейчас есть определенный набор технических решений, которые являются признаками флагманского смартфона 2018 года выпуска. Да, топовый процессор, OLED-дисплей с QHD+ разрешением, поддержка всех современных беспроводных интерфейсов, беспроводной и быстрой зарядки – все это есть в XZ3. Но вот оснащение смартфона, вышедшего на рынок в конце 2018-го, одномодульной прошлогодней камерой, отсутствие модного сейчас, встроенного в экран сканера отпечатков пальцев, отсутствие полноценной разблокировки по лицу, низкий (по сравнению с топовыми смартфонами этого года) показатель screen-to-body ratio – все это, безусловно, снижает конкурентоспособность Xperia XZ3.
Сейчас его официальная цена – 60 тысяч рублей. Настолько престижными предметами потребления, как iPhone или Samsung, смартфоны Xperia – будем объективны – не являются. Это означает, что на полках магазинов они будут без всяких дополнительных бонусов сражаться с высокотехнологичными флагманами 2018 года от Huawei/Honor, Xiaomi, LG, Oppo, Vivo и так далее, за которые просят сравнимые или меньшие деньги (при том, что значительная часть этих смартфонов оснащена вышеперечисленными технологическими решениями, отсутствующими в Xperia XZ3).
В общем, при всех моих симпатиях к смартфонам Xperia, XZ3 будет очень трудно пробиться к сердцам и кошелькам покупателей.