Честный обзор iPhone XR

Смартфон, вызвавший как критику, так и восторги пользователей и одобрение экспертов. В сегодняшнем обзоре Дмитрия Бевзы собраны итоги "долгоиграющего" теста iPhone XR, проходившего на протяжении месяца.

Фото: Дмитрий Бевза

Технические характеристики

Корпус: алюминиевый сплав, ударопрочное стекло;

Цвета: черный, белый, желтый, синий, коралловый и красный;

Размеры: 150.9×75.7×8.3 мм;

Вес: 194 грамма;

Дисплей: Liquid Retina HD, Multi‑Touch, диагональю 6,1 дюйма, технология IPS. 1792×828 пикселей, 326 пикселей на дюйм, контрастность 1400:1 (стандартная), технология True Tone, расширенный цветовой охват (P3), яркость до 625 кд/м² (стандартная), олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев;

Основная камера: модуль с широкофокусным объективом. 12 Mп, f/1.8, 28 мм, матрица 1/2.55″, размер пикселя 1.4 Нм, оптическая стабилизация, автофокус;

Запись видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с, HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с. Расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой до 30 кадров/с;

Фронтальная камера: камера TrueDepth. 7 Мп, диафрагма ƒ/2.2, режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "глубина". Портретное освещение (пять вариантов), запись HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с. Есть также функция Smart HDR для фотосъемки и расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой 30 кадров/с;

Процессор: шестиядерный A12 Bionic, 4-ядерный видеопроцессор и восьмиядерный аппаратный модуль Neural Engine;

Память: 64/128/256 Гб, 3 Гб ОЗУ;

Защита от брызг, воды и пыли – IP67 (допускается погружение на глубину до одного метра длительностью до 30 минут).

Аккумулятор: в режиме разговора (с беспроводной гарнитурой) до 25 часов. При работе в интернете – до 15 часов. При воспроизведении видео по беспроводной сети – до 16 часов, а при воспроизведении аудио по беспроводной сети – до 65. Поддержка быстрой зарядки: до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 30 Вт или больше (продается отдельно). Встроенный литий-ионный аккумулятор – 2942 мАч. И, конечно, беспроводная зарядка (поддерживаются зарядные устройства стандарта Qi).

Что понравилось

Внешний вид. На наш, безусловно субъективный, взгляд, это самый эффектный (в плане дизайна) iPhone за последние годы. Разумеется, в пользу iPhone XR работает тот факт, что основными цветами для смартфонов от Apple на протяжении многих лет были белый и черный, и пользователи немного устали от такой "стабильности". А вот iPhone XR выпускается в шести цветах. Цвета яркие, сочные и заметно освежают впечатление от аппарата.

Фото: Дмитрий Бевза

Эргономика. Очень удачный баланс между большим (в меру) дисплеем с диагональю 6.1 дюйма и габаритами. iPhone XR больше iPhone XS, но меньше iPhone XS Max. Штамп "золотая середина" в данном случае будет вполне уместен. С одной стороны, смартфон "удобно лежит в руке", с другой – его большой дисплей подходит и для мультимедийного контента, и для игр, и для скроллинга бесконечных лент социальных сетей и мессенджеров.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Железо. Мощнейший процессор A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения – он использует технологии машинного обучения и отлично показывает себя при съемке и обработке фотографий в играх, в дополненной реальности и прочем. Напомним, что в "старших" iPhone XS и iPhone XS Max стоит точно такой же чип. Это, если судить по тестам и совокупности разных параметров, самый быстрый мобильный процессор в мире. Например, в популярном бенчмарке производительности ANTUTU V7, iPhone XR набирает 334 тысячи баллов. iPhone XS и iPhone XS Max – 352 и 350 тысяч соответственно, а ближайший конкурент на Android – 310 тысяч. Это все очень высокие показатели. Мобильных приложений и игр, способных полностью загрузить такой процессор, пока просто нет.

Камера. Да, одномодульная основная камера. Да, у нее нет телеобъектива. Да, портретные эффекты и эффекты боке реализованы программно, а не аппаратно. Да, есть смартфоны на Android, которые ночью снимают лучше. Но...

В 2017 году инженеры Google на примере смартфона Pixel 2 показали, как блестяще может фотографировать смартфон с одномодульной камерой, если для нее хорошо написан софт, а инженеры Apple доказали, что они умеют писать софт не хуже. Режим Smart HDR (HDR – расширенный динамический диапазон, High Dynamic Range) обеспечивает весьма приличную съемку даже при сложном контровом освещении, а интеллектуальный софт в сочетании с возможностями A12 Bionic компенсирует отсутствие второй камеры с телеобъективом.

Основная камера iPhone XR точно такая же, как и у iPhone XS и iPhone XS Max.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фронтальный блок с камерой и модулем True Depth (для распознавания лица) во всех трех аппаратах тоже одинаковый.

Более того, согласно новому отчету от тестовой лаборатории DxOMark, камера iPhone XR является лучшей в своем классе среди однокамерных смартфонов. В DxOMark считают, что XR потеснил лучший до сегодняшнего дня одномодульный Google Pixel 2.

В DxOMark считают, что iPhone XR идет наравне с более дорогим XS, когда речь заходит о таких показателях, как экспозиция, цвет, детализация, шум и артефакт.

Ну и, конечно же, упомянем о таком важном параметре, как съемка видео. Мобильное видео iPhone XR снимает так же, как и его "старшие братья". То есть, очень хорошо. Не зря большинство видеоблогеров сейчас используют для съемки именно iPhone.

Время автономной работы. iPhone XR, судя по тестам и нашим впечатлениям, самый долгоиграющий iPhone в истории. В XR установлен аккумулятор емкостью 2942 мАч. Это больше, чем аккумулятор iPhone XS, но меньше, чем у iPhone XS Max. Тем не менее, поскольку большая часть дополнительной емкости аккумулятора iPhone XS Max используется для питания огромного OLED-дисплея, iPhone XR на самом деле работает даже дольше флагмана.

Обычно нам хватало зарядки на шесть-семь часов экранного времени и около 20-22 часов общего времени использования. После полного дня (фотосъемка, навигация, использование в соцсетях, звонки и прочее) в аппарате оставалось около 15% заряда аккумулятора.

Просмотр веб-страниц через Wi-Fi разряжал батарею примерно за 13 часов. В режиме ожидания аппарат прожил 77 часов.

Быстрая и беспроводная зарядка поддерживаются – тут все в порядке.

Дисплей. Казалось бы, экран iPhone XR должен был стать предметом нашей ожесточенной критики. Напомним, что у iPhone XR – LCD-экран с разрешением 828×1792 (это даже ниже, чем Full HD). Плотность пикселей – всего 326 точек на квадратный дюйм. На бумаге – это огромная разница по сравнению с iPhone XS с его моднейшим OLED-дисплеем 1125×2436 и плотностью 458 точек на дюйм.

Фото: Дмитрий Бевза

Да, но нет. Все оказалось лучше, чем мы думали. Очень высокий запас по яркости – 700 нит (против 660 и 653 у iPhone XS и iPhone XS Max) наличие режима True Tone, эффектная "голливудская" цветопередача, отчасти нивелируют минусы низкого разрешения. В общем, никакого отторжения экран не вызвал, скорее наоборот, приятно удивил.

Минусы

Алюминиевая, а не стальная рамка корпуса. Это означает, что при падении часть энергии удара примет на себя не корпус, а стекло экрана и задней панели, что, как мы понимаем, чревато их заменой, и совсем не дешево.

Дисплей. При всех вышеописанных достоинствах дисплея iPhone XR, у него такая же плотность пикселей, как и в iPhone 4 2010 года выпуска. Все же "сейчас так не носят".

У iPhone XR большие, чем у iPhone XS и iPhone XS Max рамки вокруг экрана. Screen-to-body ratio (cоотношение площади экрана к площади фронтальной поверхности) у iPhone XR – 79%. У XS и XS Max заметно выше – 82.9 и 84%. А если взять Huawei Mate 20 Pro, то у него это показатель вообще 88% (данные измерений лаборатории GSMArena).

Отсутствие поддержки 3D Touch. Не так, чтобы очень критично, но все же. Выше мы перечислили то, в чем iPhone XR уступает XS и XS Max, но нельзя не отметить и многие Android-смартфоны с их поддержкой двух SIM-карт и комплектации смартфонов даже средней ценовой категории быстрым зарядным устройством. То, что довольно дорогой iPhone XR не укомплектовали быстрой зарядкой, а поддержку двух SIM-карт сделали только для Китая, не может нас порадовать.

Итого

iPhone XR оказался не урезанной копией iPhone XS и iPhone XS Max (такие опасения были), но полноценным смартфоном-флагманом. Более того, по соотношению цена/качество мы бы поставили его выше, чем XS и XS Max. Почему? Минимальная официальная цена iPhone XS – 87 990 рублей, а iPhone XR – 64 990. Разница 23 тысячи. Это действительно немало. Более того, у "неофициальных" продавцов XR можно взять и за 54 тысячи.

Да, iPhone XR уступает многим топовым Android-смартфонам по некоторым техническим характеристикам, но зато он дает то, что не могут дать Android-устройства – полноценный опыт использования новейшего iPhone и доступ ко всей экосистеме iOS. Так что если вы решили поменять свой iPhone 8 или более старую модель на новый девайс Apple, мы бы рекомендовали подумать именно о iPhone XR.

Для тех, кому надоел Android в принципе, или для тех, кого не устраивает его текущий Android-смартфон, iPhone XR подойдет в качестве "первого айфона". Этот девайс вполне сможет продемонстрировать, что умеет Apple. Опять же при условии, что вы можете и, главное, готовы выложить 65 тысяч рублей за мобильный телефон.

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, это безопасность. iOS в принципе и iPhone XR в частности большинством экспертов по кибербезопасности определяются как более защищенные устройства, чем смартфоны на Android. Так, например, распознавание по лицу в банковских приложениях работает только на новых iPhone.

Фото: Дмитрий Бевза

А вот кому не нужно смотреть в сторону iPhone XR, так это владельцам прошлогодних iPhone X. Более того, iPhone X сейчас главный конкурент iPhone XR. Они предлагаются на рынке по сходной цене (iPhone X стоит немного дороже).

Также iPhone XR вряд ли подойдет любителям всего "самого лучшего". Все же владение новым iPhone XS и iPhone XS Max особенно с 512 Гб памяти, скажем так... более статусно, чем покупка iPhone XR.

Ну и тем, кого полностью устраивают Android-смартфоны, покупать новейшие iPhone XR тоже вряд ли стоит, благо во вселенной Android немало аппаратов ни в чем не уступающих iPhone XR (причем по более низкой цене).

Дмитрий Бевза