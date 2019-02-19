Царь горы: топ-20 лучших сматрфонов мира возглавил китаец

Эксперты выявили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время, сообщает Business Insider.
Лидером стал китайский OnePlus 6T. Специалисты отметили современный дизайн, качество съемки, качественную работу приложений на Android и мощный аккумулятор. Кроме того, смартфон выгодно отличается от конкурентов своей стоимостью.
Второе место занял iPhone XR, который оказался лучшим в линейке американской компании. Тройку замкнули Google Pixel 3 и Pixel 3 XL.
В список попали несколько моделей Samsung: Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Из Apple в перечне оказались iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, XS и XS Max.
От Motorola в рейтинге отметили Moto Z3 и Мото G6. Южнокорейская LG представлена моделями V40 и G7. Эксперты оценили HTC U12 + и Huawei Mate 20 Pro.
Американская компания Razer впечатлила специалистов смартфоном Phone 2. Внимания удостоен и BlackBerry Key2 – единственный телефон с qwerty-клавиатурой в списке.
Ранее стало известно, что в топ-5 лучших смартфонов 2018 года, по версии журнала Fortune, вошли iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.
В Сети также появился список популярных смартфонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Самым вредным оказался смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения в 1,75 ватта на килограмм. Второе место антирейтинга занял OnePlus 5T, а третье место – модель Xiaomi Mi Max. В пятерку также вошли смартфоны OnePlus 6T и HTC U12 Life.
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