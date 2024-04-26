Пушилин уволил первого замруководителя администрации главы ДНР Костомарова

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. Соответствующий указ опубликован на сайте Пушилина.

Согласно документу, Костомаров будет освобожден с указанной должности с 27 апреля этого года. Сам указ вступил в силу 24 апреля.

По данным из открытых источников, Александр Костомаров занимал данный пост с июня 2022 года.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что в правительстве РФ могут произойти кадровые перестановки. Однако основная структура останется прежней и продолжит работу, добавила она.

До этого Сергей Собянин освободил Андрея Бочкарева от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. На его место был назначен Владимир Ефимов, который ранее занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.