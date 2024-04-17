Собянин освободил Бочкарева от должности заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин освободил Андрея Бочкарева от должности заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Об этом говорится в указе градоначальника, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Бочкарева Андрея Юрьевича от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе по собственному желанию", – уточняется в документе.

На его место Собянин назначил Владимира Ефимова, который ранее занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, указом мэра столицы Мария Багреева была назначена заместителем мэра Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития.

Ранее сообщалось, что Собянин снял с должности главу департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова. Последний подал в отставку по собственному желанию. На его место была назначена Ирина Каклюгина.