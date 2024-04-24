ТАСС: Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности замминистра

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.

"Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы", – добавил собеседник.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Он не признал свою вину. Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 23 июня. На время следствия бывший замминистра будет находиться в СИЗО "Лефортово" в Москве.