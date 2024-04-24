Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве России

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Кадровые перестановки могут произойти в правительстве, но основная структура останется прежней и продолжит работу. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью РИА Новости.

Спикер также положительно оценила работу действующего состава кабмина, так как именно эти представители правительства смогли обеспечить стабильность и развитие страны в условиях санкций и пандемии коронавируса.

"С началом СВО не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы", – добавила председатель Совфеда.

Матвиенко считает, что основной задачей нового правительства станет реализация шестилетки суверенного развития России, а также достижение технологического суверенитета государства. Кроме того, Матвиенко предположила, что верхняя палата парламента определится с предложенными Владимиром Путиным кандидатурами силового блока не позже 20 мая.

"Как только президент внесет эти кандидатуры, мы, не торопясь, серьезно, основательно проведем все процедуры, с участием профильных комитетов, пообсуждаем и после этого будем принимать решение", – уточнила она.

Также Матвиенко заявила, что причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина, по ее мнению, нет, так как перед государством стоит очень много задач, которые нужно оперативно решать. Спикер не стала называть конкретные кандидатуры, сказав, что умеет "секреты хранить".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перед инаугурацией президента РФ возможны провокации со стороны врагов. Тем не менее, по его словам, Россия научилась противостоять и бороться с подобными вещами.

До этого стало известно, что инаугурация Владимира Путина как президента РФ состоится 7 мая. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.

