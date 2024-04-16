Песков отказался говорить о возможных изменениях в губернаторском корпусе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кремль никогда не анонсирует кадровые процессы назначения или отставки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных перестановках в губернаторском корпусе.

"Вы мне задаете вопросы, на которые мы традиционно никогда не отвечаем <...>. Не будем это делать и сейчас", – сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин активно занимается региональной проблематикой и работает с губернаторским корпусом.

До этого Песков заявлял, что перед инаугурацией президента РФ возможны провокации со стороны врагов. Тем не менее, по его словам, Россия научилась противостоять и бороться с подобными вещами.

Ранее стало известно, что инаугурация Владимира Путина как президента РФ состоится 7 мая. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.