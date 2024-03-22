Путин реализует полномочия по формированию нового кабмина так, как считает лучше – Песков

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Владимир Путин реализует полномочия по формированию нового кабмина так, как считает лучше, он набирает команду, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что кабмин должен сложить свои полномочия в день инаугурации. Затем глава государства будет собирать новое правительство, объяснил Песков.

Он напомнил, что Путин уже говорил о том, что какие-либо перестановки будут осуществляться постепенно. По словам российского лидера, потребуется время, чтобы решить, какие люди в кабмине будут более востребованы.

Ранее ЦИК РФ утвердила итоги выборов президента России, по результатам которых Путин в пятый раз избран главой государства.

Итоговый результат Путина на выборах президента РФ составил 87,28%. Общее число голосов по всему миру достигло 76 277 708. Как заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, Путин одержал победу по результатам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

Песков подчеркнул, что чистоту выборов оспорить невозможно. Он также заявил, что в Кремле не намерены ни перед кем оправдываться по поводу итогов голосования, поскольку присутствовавшие там иностранные наблюдатели не выявили каких-либо нарушений.



Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ