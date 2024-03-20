В Кремле не будут ни перед кем оправдываться по итогам выборов президента РФ – Песков

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В Кремле не намерены ни перед кем оправдываться по поводу итогов выборов президента России, поскольку присутствовавшие там иностранные наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе голосования. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому журналу Newsweek.

По его словам, наблюдатели из других стран приехали, смогли проследить за процессом собственными глазами и получили необходимую информацию. Кроме того, продолжил политик, РФ специально не пригласила представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку их попытки вмешательства во внутренние дела страны считаются неприемлемыми.

Песков добавил, что убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы. Также она показывает небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему, подчеркнул он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что страну не волнуют ангажированные оценки выборов, исходящие от недружественных государств. Он считает, что президентские выборы прошли в полном соответствии с законодательством, а наблюдатели и эксперты из 129 стран убедились в этом сами.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта