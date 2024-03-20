20 марта, 14:57Политика
США заблокировали заявление G7 с осуждением президентских выборов в РФ – СМИ
Фото: depositphotos/teamtime
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран Большой семерки (G7) с осуждением выборов российского президента, пишет La Repubblica.
"Указание США застало всех врасплох", – уточнили журналисты.
Издание считает, что на такой шаг Вашингтон пошел из-за предстоящих выборов американского президента, которые пройдут в ноябре 2024 года.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты продолжат исходить из того, что Владимир Путин является президентом России.
По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, чистоту выборов президента оспорить невозможно. Итоги голосования, по его мнению, показывают значимость, уникальность и беспрецедентность победы Путина.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
ЦИК заявил о полной обработке бюллетеней на выборах президента РФ
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