В Кремле назвали результат Путина на выборах беспрецедентным

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Владимир Путин победил на выборах президента России с беспрецедентным перевесом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в голосовании за рубежом Путин также одержал уверенную победу.

"Это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом", – заявил представитель Кремля.

Согласно итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% на президентских выборах в России.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что результат российского президента является уникальным. По его словам, это говорит об абсолютной победе Путина как кандидата, а также о консолидации общества вокруг лидера.

Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной