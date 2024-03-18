МИД Германии заявило, что не будет указывать должность Путина в официальных документах

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Министерство иностранных дел Германии специально не будет указывать должность Владимира Путина в документах и заявлениях ведомства. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

"Так, как мы это и в прошлом делали, – как "Путина", – ответил он на вопрос журналистов, какую должность МИД будет указывать, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что якобы не помнит, чтобы дипломатическое ведомство ФРГ в последнее время делало какие-либо обозначения перед фамилией Путина. При этом, заметили в издании, на сайте МИД российский лидер указан как глава государства и президент РФ.



Ранее зампредставителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сказала, что Германия не считает прошедшие в России президентские выборы правомерными, поэтому не планирует поздравлять Путина с победой.

Свое недовольство голосованием высказали и в ЕС. Об этом рассказывал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, выборы якобы прошли в обстановке "сужающегося политического пространства", а также при нарушении политических прав и свобод.

По мнению российского политолога Максима Жарова, реакция недружественных стран на выборы президента России является предсказуемой, однако для Москвы это ничего не значит.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

Мосгоризбирком: итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна