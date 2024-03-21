Итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49%

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Итоговая явка на президентских выборах с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в голосовании приняли участие 87 576 075 россиян. Памфилова назвала данный результат историческим. В выборах за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учетом Байконура, добавила председатель комиссии.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Следом расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них проголосовали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

Позже в Центризбиркоме РФ сообщили, что Путину удалось набрать 72,3% голосов по результатам выборов за рубежом. Даванков получил 16,65% голосов, Харитонов – 2,22%, Слуцкий – 1,97%.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чистоту выборов президента страны оспорить невозможно.

Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта