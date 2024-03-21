Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 11:29

Политика

Итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49%

Фото: ТАСС/Даниил Студнев

Итоговая явка на президентских выборах с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в голосовании приняли участие 87 576 075 россиян. Памфилова назвала данный результат историческим. В выборах за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учетом Байконура, добавила председатель комиссии.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Следом расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них проголосовали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

Позже в Центризбиркоме РФ сообщили, что Путину удалось набрать 72,3% голосов по результатам выборов за рубежом. Даванков получил 16,65% голосов, Харитонов – 2,22%, Слуцкий – 1,97%.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чистоту выборов президента страны оспорить невозможно.

Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта

Читайте также


политикавыборы2024
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика