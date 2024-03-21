Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах президента РФ

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Владимир Путин в телеобращении после переизбрания на пост российского лидера поблагодарил россиян за поддержку, добавив, что она для него важнее, чем формальная победа на выборах президента РФ.

"Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой", – объяснил он.

Президент РФ уточнил, что голос каждого гражданина РФ важен, независимо от того, за кого они голосовали.

"Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос", – подчеркнул Путин.

Также глава государства назвал и саму избирательную кампанию на выборах президента РФ крайне важной для всей России и ее народа. Он указал на то, что у каждого кандидата присутствовал свой подход к решению конкретных проблем. Все эти предложения, по его словам, будут использованы для развития страны, поскольку они нашли отклик у избирателей.

Однако президент РФ добавил, что прошедшая кампания в рамках выборов была напряженной, так как россияне выбирали путь, по которому Россия будет дальше развиваться. В связи с этим он заявил, что чувствует особую ответственность за страну и благополучие ее народа. Теперь, как он утверждает, лично от него и команды Путина будет необходимо внести еще большую отдачу и эффективность в будущее российского государства.

"Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать", – сообщил российский лидер, добавив, что власти сделают все, чтобы масштабные нацпроекты и программы, озвученные в рамках послания Федеральному собранию, были реализованы.

При этом он поблагодарил и избирательные комиссии всех уровней, которые на выборах сработали грамотно и в соответствии с законом, а в Донбассе и Новороссии продемонстрировали особое мужество и смелость.

"Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем", – заключил Путин.

Ранее Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по итогу которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

Итоговый результат Путина на прошедших выборах президента РФ составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

При этом кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал по итогу 4,31%, за представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова проголосовали 3,85% избирателей, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР – 3,2%.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утверждал, что убедительная победа Путина отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы. Также она демонстрирует небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему, добавил он.



Владимир Путин подвел итоги голосования на выборах президента