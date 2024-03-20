Зампред ЦИК заявил, что за Путина проголосовало большинство избирателей за рубежом

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Свыше двух третей избирателей, которые проголосовали за границей, отдали свой голос за нынешнего президента России Владимира Путина на прошедших президентских выборах. Об этом ТАСС заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

По информации пресс-службы ЦИК, территориальная избирательная комиссия (ТИК) для руководства участками за рубежом установила результаты голосования на выборах президента России. Всего на 288 избирательных участках свой голос отдали 383 553 человека, добавили там.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не намерены ни перед кем оправдываться по поводу итогов прошедших президентских выборов, так как присутствовавшие там наблюдатели из других стран не выявили нарушений во время голосования. Он подчеркнул, что победа Путина показывает степень консолидации общества вокруг его политической системы и отражает небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

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