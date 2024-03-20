Путин заявил, что Россию надо сделать еще более крепкой, привлекательной, эффективной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин призвал сделать Россию еще более крепкой, привлекательной и эффективной. Об этом президент заявил на встрече со своими доверенными лицами.

Глава государства попросил их вместе пройти по пути созидания и строительства новой России во всех ее сферах – в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве государства и его государственных институтов.

Путин подчеркнул, что у страны есть для этого все ресурсы. Он также поручил участникам встречи обобщить все обращения, которые они получили от людей во время избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению.

Президент напомнил, что в предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений, 60% из них – конкретные предложения по организации деятельности по разным направлениям.

Путин после обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов на президентских выборах в России. По данным ЦИК, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, на третьем – Владислав Даванков от партии "Новые люди" (3,85%), на четвертом – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20%).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

ЦИК заявил о полной обработке бюллетеней на выборах президента РФ