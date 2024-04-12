Песков не исключил провокаций в преддверии инаугурации президента РФ

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Такое событие, как инаугурация президента РФ, может стать поводом для новых провокаций со стороны врагов. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", – сказал Песков.

При этом, по его словам, РФ научилась противостоять и бороться с подобными провокациям.

Как сообщалось ранее, инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.

Владимир Путин, вновь избранный на пост президента России, вступил в должность 7 мая 2018 года.

